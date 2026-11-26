Loterías
Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy lunes 26 de octubre de 2026
Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, lunes 26 de octubre de 2026 con el que podrás ganar un primer premio de 600.000 euros.
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Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy lunes 26 de octubre de 2026con un primer premio de 600.000 euros a la serie.
La Lotería Nacional es un sorteo que se celebra semanalmente los jueves y sábados. Es necesario apostar a una cifra de cinco dígitos para poder jugar y optar a uno de los premios que se ofrecen. Los jueves, la Lotería Nacional tiene un coste de 3 euros por cupón y los sábados el precio asciende a 6 euros. El sorteo de la Lotería Nacional destina el 70% de la emisión a premios.
La Lotería Nacional es el sorteo que más premios reparte de España. En cada sorteo de la Lotería Nacional se extraen las cifras que conforman el primer y segundo premio, de distinta cuantía. El Premio Especial de la Lotería Nacional se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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