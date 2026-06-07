Bonoloto
Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 07 de junio de 2026
Comprueba el resultado de la Bonoloto de hoy, domingo 07 de junio de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 2.200.000 euros.
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En breves instantes podrás conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, domingo 07 de junio de 2026. Comprueba tu número de la Bonoloto y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 2.200.000 euros.
En La Bonoloto hay que hacer una combinación de seis números distintos que estén comprendidos entre el 1 y el 49. El precio de cada apuesta es de 0,50 euros. Si participa en un único sorteo (un solo día), el mínimo de apuestas a jugar, es de 2, por lo que el precio mínimo es 1 euro.
Puedes jugar a la Bonoloto de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días gracias a la apuesta semanal.
El sorteo de la Bonoloto se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. El primer sorteo de la Bonoloto data de 1988. A pesar de los años, se ha mantenido prácticamente igual hasta hoy día, salvo por la incorporación del reintegro.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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