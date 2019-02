El abuelo de Marta del Castillo no cesa en la búsqueda desesperada de su nieta

Llegaron otras versiones de Miguel Carcaño y buscaron a Marta del Castillo en el vertedero de Alcalá de Guadaira, en Camas, en La Rinconada, en la finca de la Majaloba y así en diferentes lugares, en todos ha estado presente José Antonio Casanueva, el abuelo de Marta. “Yo cada día que me levanto mi primer pensamiento es buscar a mi nieta, sea donde sea allí voy, hasta que Dios me mande llamar. “

Antonio del Castillo, el padre de Marta, dice que Miguel Carcaño no tiene pena ninguna por mentir las veces que le dé la gana, Antonio no quiere volverse loco y que le llamen "el loco de los agujeros", “busco a mi hija con razonamientos y con los pies en la tierra”. Su mujer Eva Casanueva cree que el cuerpo de su hija no está lejos “los que lo hicieron han tenido mucha suerte y mucha ayuda”.

La fiscalía de Sevilla cifró el gasto realizado por el Ministerio del Interior, en la búsqueda del cuerpo, en más de 600.000 euros. Por encima de todo, la familia de Marta del Castillo seguirá buscando hasta que aparezca su cuerpo, “hasta que la pueda llevar flores” dice su abuelo.