A pregunta de los periodistas al término de la reunión del G20 en Toronto, Zapatero ha explicado que no quería hacer ningún comentario sobre una posible reforma de su Gobierno. No obstante, mostró su incredulidad ante algunas informaciones periodísticas que apuntan a cambios en su Gabinete.

"Me sorprenden muchas cosas que leo porque teóricamente son las que yo pienso o he decidido, y resultan en algunas veces muy interesantes, pero pertenecen a un terreno en el que en este momento no estoy", aseguró Zapatero.

En este sentido, señaló que "todo el Gobierno", y él "en primer lugar", sólo trabajan para "salir de la crisis, crear empleo, hacer las reformas que necesitamos y demostrar al mundo la solidez, seriedad y confianza que genera España", algo que requiere "un grandísimo esfuerzo" por parte del Ejecutivo. "Prácticamente no tengo tiempo para ninguna otra cosa", apostilló.

Por otra parte, el jefe del Ejecutivo eludió también entrar en profundidad sobre el plan económico presentado el pasado viernes por el líder del PP, Mariano Rajoy. "Se podría despachar muy fácilmente, pero no es la ocasión", dijo antes de aludir al Debate del Estado de la Nación que se celebrará a mediados de julio como la fecha para "confrontar" las medidas de Rajoy.