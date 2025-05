Yolanda Díaz, sobre la crisis de los trenes: "Tenemos un grave problema de infraestructuras en España"

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha expresado su "empatía absoluta" con los miles de pasajeros afectados por las últimas crisis en la red ferroviaria española. En una entrevista en Espejo Público, Díaz ha evitado hablar de sabotaje por el momento: "Me guío por el principio de prudencia, mientras no haya una investigación no voy a calificar nada de lo que haya pasado".

La líder de Sumar ha sido clara al señalar que "tenemos un grave problema de infraestructuras en España" y ha criticado la gestión ferroviaria durante la democracia. "En España desde hace más de 45 años no se garantiza el derecho a la movilidad", ha afirmado, y ha puesto como ejemplo su propia experiencia: "Ir desde mi comarca, Ferrol, hasta A Coruña, parece a veces una misión imposible".

También ha alertado sobre el "déficit y mal diseño de planificación ferroviaria" y ha señalado que el país ha apostado por "el mayor número de kilómetros de autopistas frente al ferrocarril". Para Díaz, el origen de los fallos está claro: “Estamos ante un mal servicio público, con dinámicas de privatización y malas condiciones laborales".

Sobre el apagón ferroviario que dejó a miles de pasajeros varados y la falta de atención, Díaz ha relatado su experiencia personal: "Yo el día del apagón me quedé encerrada en un tren. Corríamos riesgos". y considera que los servicios públicos "se vuelcan" para atendernos. También ha defendido la acción del Gobierno: "En cinco años hemos hecho inversiones que no se habían hecho en décadas".

Sobre la discrepancia entre Red Eléctrica y el Ejecutivo con respecto a los posible motivos del apagón, la ministra señala que "Red Eléctrica puede hablar sobre su dispositivo pero que o tiene el control de lo que ha pasado en los centros de control de todo nuestro país. Además asegura que "en cuento tenga la información" dará su opinión". "Lo que es una imprudencia es afirmar que no hay un ciberataque cuando los centros de control no depende de Red Eléctrica" y pide dejar investigar.

Valoración de las cifras del paro

En relación con el descenso del paro, que ha bajado en 67.420 personas respecto al mes anterior y se sitúa en su nivel más bajo desde julio de 2008, Yolanda Díaz ha afirmado que "es, sin lugar a dudas, la prueba de que todo lo que se decía sobre que la reforma laboral no servía para nada es justo lo contrario: hoy las cifras de desempleo son las más bajas en 17 años". No obstante, ha advertido que "no se conforma", ya que todavía hay 2,51 millones de personas desempleadas, de las cuales 1,5 millones son mujeres, por lo que ha señalado la necesidad de seguir trabajando. También ha destacado que el desempleo juvenil "es de récord" y ha puesto en valor que el 44% de los contratos actuales son indefinidos.

En contra de la OPA de BBVA

Yolanda Díaz se ha mostrado totalmente en contra de la OPA que BBVA ha lanzado sobre Banco Sabadell, argumentando que supondría, entre otras consecuencias, el despido de "en torno a 5.000 personas". En relación con la consulta pública anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta ha declarado que "si se quiere hacer una consulta, magnífico", aunque ha recalcado que "esta operación no puede salir adelante porque va en detrimento de los intereses del conjunto del país".

Para Díaz, "la OPA es una muy mala noticia para nuestro país", ya que, según ha advertido, intensifica la concentración del sector bancario en España, agrava la exclusión financiera y tendrá efectos negativos como los despidos mencionados. Además, ha alertado de que esta fusión encarecería el acceso al crédito tanto para los hogares como para las pequeñas empresas.

También ha subrayado que la operación perjudicaría especialmente a Cataluña, indicando que va "en contra de toda la sociedad catalana" y que afectaría de forma directa al tejido de pequeñas empresas en esa comunidad. "Me parece un auténtico despropósito (la OPA)", ha añadido, señalando que ha transmitido sus preocupaciones por escrito tanto a las entidades implicadas como al ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

