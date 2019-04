Fernández Díaz: "Si ETA se disolviera, la política penitenciaria se reconsideraría"

Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior en funciones, ha señalado que el hallazgo del zulo de ETA estaba localizado por la Dirección General de Seguridad francesa y la Guardia Civil española desde hace días y este miércoles es cuando "se ha considerado oportuno proceder a inventariarlo e intervenirlo", aunque todavía no se conocen las cifras oficiales de armas y explosivos. No obstante, se ha mostrado cauto y ha subrayado que la banda terrorista todavía tiene explosivo y el material necesario para "hacer operativos los explosivos", como temporizadores, y armas cortas y largas, por lo que no se puede asegurar la cantidad de armas, explosivos y munición "que les queda".

"ETA todavía está operativa y policialmente absolutamente derrotada"

Así, lo único de lo que está seguro el titular del Interior es de que "ETA todavía está operativa y policialmente absolutamente derrotada". En cualquier caso, ha indicado que le faltan dos cosas: entregar las armas y el explosivo que les quede y que hagan pública su disolución.

Del mismo modo, ha recordado que el GRAPO nunca se ha disuelto y "está en manos de ETA que quieran acabar como el GRAPO o quieran anunciar su disolución". Si optan por la segunda opción, desde el punto de vista de la política penitenciaria "tendría sus consecuencias" porque la dispersión se debe a la pertenencia a una organización terrrorista y si se disolviera "es evidente" que se reconsideraría, según el político popular.

Yihadistas detenidos

En cuanto a los cuatro presuntos yihadistas detenidos, el ministro ha destacado que la operación es conjunta con Marruecos y ha calificado de "inmejorable" la colaboración entre ambos países en materia de terrorismo.

"Antes o después hubieran intentado perpetrar atentados"

El político ha explicado que las dos células estaban integradas en una unidad de Daesh en la frontera sirio-iraquí y han sido detenidas simultáneamente porque así se había establecido el operativo con la colaboración del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Según ha señalado, los arrestados eran personas muy radicalizadas e integradas en en la banda terrorista que, además de captar, adoctrinar y radicalizar a personas para integrarlas en la organización terrorista, incitaban a la comisión de atentados tanto en la zona de combate como en los países donde residían (Marruecos y España). Por este motivo, a Fenández Díaz no le cabe "ninguna duda" de que "antes o después hubieran intentado perpetrar atentados".

Posible investidura de Mariano Rajoy

En cuanto a la investidura de Mariano Rajoy, el político del PP ha señalado que la "prudencia" es más necesaria en estos momentos si cabe y ha recordado que tanto su partido como los socialistas ya han manifestado que no desean terceras elecciones y "está en manos del PSOE el desbloqueo". No obstante, confía en que se puedan evitar las terceras elecciones y haya un gobierno en plenitud de funciones aunque "hay que respetar los tiempos porque todos somos conscientes del trauma que ha atravesado el PSOE en el comité federal".