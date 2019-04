Villegas: "Los 180 del 'no' no van a ser capaces de construir un programa de Gobierno"

El vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, mira las encuestas sobre las elecciones autonómicas de Galicia y País Vasco con cautela. "Vamos a estar seguros del Parlamento de Galicia y Euskadi y vamos a estar condicionando un Gobierno haciendo que las reformas se apliquen también", explica.

Villegas considera necesario definir un voto útil convencido de que "en Galicia va a ser el que sirva para cambiar las cosas, para dar estabilidad, para no hacer locuras y que no haya un cambio a peor". Además que "pueda llevar a la regeneración y transparencia y hacia una sensibilidad social para los que peor lo están pasando".

El diputado de la formación naranja afirma que es el PNV el que se autoexcluye al no asumir las 150 reformas que Ciudadanos pactó con el PP. "Nosotros no aceptaríamos contrapartidas contradictorias", asegura. Asimismo, opina que "que los programas de PNV y C's son diferentes es una incompatibilidad lógica. La solución al bloqueo tiene que venir de otro lado".

Villegas insiste en que es el PSOE quien debe romper con la situación aceptando la abstención. "Creemos que el señor Sánchez no tiene posibilidad de liderar ninguna oposición. Los 180 del 'no' no van a ser capaces de construir un programa de Gobierno", defiende. Del mismo modo, cree que los socialistas no deberían esperar a las elecciones autonómicas y sí pensar por los intereses generales y no por los particulares.

En cuanto al pleno convocado en el que Luis De Guindos debe explicar el caso Soria, José Manuel Villegas añade que "no debería ir más allá de la próxima semana".