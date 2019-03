Miles de personas piden que ETA "no esté el 22M"

Varios cientos de personas se han concentrado este sábado en Madrid para participar en la manifestación convocada por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) bajo el lema "Por la derrota del terrorismo: ETA fuera de las elecciones".

Los concentrados han portado banderas de España, globos blancos y azules con la leyenda "Por ellos, por todos", y pancartas en las que se puede leer "Por un final del terrorismo con vencedores y vencidos", "Por la derrota de ETA.

No a la impunidad", "Ni plan A, ni plan B, ni plan C. 22-M sin ETA", "Sortu es ETA" o "No más mentiras, no más treguas trampa" Decenas de voluntarios actúan como servicio de seguridad y organización de la marcha, que tendrá al menos dos cabeceras. A esta manifestación se han sumado unas cuarenta fundaciones, colectivos y asociaciones, sindicatos de Policía y de la Guardia Civil.

La secretaria general del PP y presidenta del partido en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal ha asistido junto a una amplia representación de este partido. Al término de la marcha y en un escenario instalado en la Plaza de Colón, desde donde Conchita Martín, Daniel Portero y Mari Mar Blanco se han dirigido a los manifestantes.

Martín es la viuda del teniente coronel Pedro Antonio Blanco, asesinado por ETA en el año 2000; Daniel Portero, el hijo del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía asesinado en 2000; y Blanco es la hermana del concejal del PP en el Ayuntamiento de Ermua Miguel Ángel Blanco, asesinado en 1997.

La presidenta de la AVT dice que si ETA está en las elcciones es porque Zapatero quiere

La presidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, ha dicho hoy que si ETA consigue estar presente de algún modo en las próximas elecciones locales será porque el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, "lo permiten".

Así lo ha dicho Pedraza durante su intervención al término de la manifestación convocada por su asociación bajo el lema "Por la derrota del terrorismo: ETA fuera de las elecciones", que ha finalizado con una suelta de globos mientras sonaba el himno nacional.

La presidenta de la AVT ha dicho que el Ejecutivo es el único responsable de impedir que la banda terrorista esté presente en las elecciones y, una vez que el Tribunal Supremo ha cortado el paso a Sortu, ha puesto su punto de mira en Bildu, la coalición integrada por Eusko Alkartasuna (EA), Alternatiba y abertzales independientes.

Según Pedraza, no vale con que Rubalcaba diga que va a revisar una a una las listas de Bildu para que no se cuele ningún terrorista, porque "la ley es clara y si ETA crea un partido nuevo como Sortu ese partido es ilegal y si ETA forma una coalición como Bildu esa coalición es ilegal".

"Y si ETA utiliza otro partido, se llame EA o como se llame, hace que ese partido sea ilegal", ha continuado. Pedraza ha señalado que las víctimas no aceptarán que ninguna sigla "contaminada" por ETA pueda participar en el juego democrático, porque todo partido político que se preste a servir de "vientre de alquiler" de la banda terrorista "tiene que ser ilegalizado".

"Que no nos cuenten cuentos: Bildu es una criatura de ETA y ETA es quien ha ideado y planificado la fusión de Batasuna con EA", ha señalado la presidenta de la asociación de víctimas, que ha añadido que no es una afirmación suya, sino que lo dicen los documentos de la banda incautados por las Fuerzas de Seguridad del Estado.

La presidenta de la AVT ha exigido también al Gobierno que ponga punto y final a lo que ha llamado "aberrante política de apaños penitenciarios" y ha asegurado que terroristas que han matado a decenas de personas "reciben beneficios (penitenciarios) e incluso salen de la cárcel antes de cumplir la totalidad de sus condenas".

Daniel Portero replica a Rubalcaba: hace falta un cicroscopio, no una lupa

El presidente de la asociación Dignidad y Justicia, Daniel Portero, ha replicado hoy al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba -que ha dicho que mirará "con lupa" las listas de Bildu para impedir que ETA esté en las elecciones- y ha dicho que lo que se necesita es "un microscopio".

Portero, hijo del fiscal jefe de Andalucía Luis Portero, asesinado por ETA en 2000, se ha referido así a las palabras de Rubalcaba respecto a que pondrá "dos lupas" sobre las listas electorales de Bildu, en relación al trabajo "coordinado y simultáneo" que llevarán a cabo las Fuerzas de Seguridad del Estado y la Ertzaintza "para impedir que nadie pueda burlar la ley".

"Yo pienso que dos lupas hacen un efecto contrario, refleja una sobre otra, hay que utilizar un microscopio porque van a intentar ir a por todas y van a mirar todos los resquicios", ha dicho Portero a los periodistas durante la manifestación de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) que se celebra esta tarde en Madrid bajo el lema "Por la derrota del terrorismo: ETA fuera de las elecciones".

Según Portero, "la Guardia Civil y la Policía están trabajando mucho, pero falta la voluntad de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía". El presidente de Dignidad y Justicia ha añadido que con la marcha de hoy se quiere transmitir que "el clamor social y el corazón de los españoles pide a los gobernantes y a los jueces que ETA esté fuera de las instituciones".

Otro de los asistentes a la marcha, el ex ministro del Interior y eurodiputado del PP Jaime Mayor Oreja, ha dado por seguro que, después del 22 de mayo, "ETA estará en los ayuntamientos" porque el Gobierno les dejará presentarse. "El Gobierno está atrapado por lo que es un proyecto de resolución de conflictos (...) y, lamentablemente, tendrá que dejar que ETA aterrice en los ayuntamientos porque forma parte esencial del proceso", ha afirmado.

En la misma línea, el también eurodiputado del PP y ex dirigente de este partido en el País Vasco, Carlos Iturgaiz, ha dicho que ha acudido a la manifestación para decirles al presidente José Luis Rodríguez Zapatero y a Rubalcaba "que no vuelvan a meter a ETA en los ayuntamientos como hicieron hace cuatro años".

"Si meten a ETA en los ayuntamientos será una traición a España, a la democracia, a la libertad y sobre todo a las víctimas del terrorismo", ha añadido Iturgaiz, que se ha declarado "convencido" de que el Gobierno y la banda han pactado un proceso "imparable" que se traducirá en la presencia de los terroristas en las elecciones y en la salida de sus miembros de prisión.