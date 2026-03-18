Vicente Vallés: "Moncloa experimenta un nuevo ejemplo de su debilidad parlamentaria"

Las tres elecciones consecutivas que se han celebrado desde diciembre hasta el pasado domingo, se unen a la previsión de elecciones en Andalucía para mayo o junio. Si ya había tensión política antes de eso, la sucesión de campañas hace que sea aún más difícil que se alcancen consensos sobre asuntos de Estado. Y el asunto de Estado que más nos afecta en este momento concreto es la consecuencia económica que tiene la guerra de Irán.

Algunos mandatarios extranjeros han adoptado medidas de manera inmediata. No así Pedro Sánchez, que ha tomado la decisión de no hacerlo hasta este viernes, tres semanas después del inicio de los bombardeos. Por el camino, Sánchez se está encontrando con una dificultad añadida. Las medidas sobre vivienda que exige la extrema izquierda son rechazadas por la derecha, incluido el partido de Puigdemont.

Moncloa experimenta un nuevo ejemplo de su debilidad parlamentaria, porque tiene serios problemas para consensuar las medidas económicas, incluso con sus socios de Sumar. PNV y Junts amenazan con tumbar el decreto, si Sánchez hace caso a los partidos de extrema izquierda. El margen de maniobra es muy estrecho.