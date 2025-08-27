Robles afea a las comunidades la escasa prevención y acusa a Feijóo de embarrar, mientras el PP dice que el Gobierno estuvo ausente

El fuego no da tregua y la bronca política tampoco. La ministra de Defensa, Margarita Robles, fue ayer la primera del Ejecutivo en comparecer en el Senado para dar cuenta de la gestión de los incendios. En una sesión que acabó siendo muy bronca, la titular de Defensa aseguró que las comunidades no invierten lo suficiente en prevención de incendios. "No se puede, cuando hay incendios ya, cuando no se ha invertido en prevención, decir 'ah bueno, ya llegará el Ejército'", ha repetido hoy en una entrevista para la 'Cadena SER'.

Robles acusa a las comunidades gobernadas por el PP de no atender a sus responsabilidades, como "tampoco hicieron en la DANA", dice la ministra. También asegura que la coordinación estaba siendo efectiva "hasta que el día 15 aparece Núñez Feijóo". La ministra asegura que el líder de la oposición ha aprovechado los incendios para sacar rédito electoral. Una idea que respalda el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres: "apareció el líder de la oposición y lo que hace no es ayudar sino señalar".

Estas acusaciones de Robles hacia el líder de los populares no han sentado bien en el Partido Popular. Su portavoz en el Senado, Alicia García, asegura que Robles usó su comparecencia para "sacar la navaja" contra el presidente del PP. Además ha tildado su intervención en la Cámara Alta como "ridícula" y una "tomadura de pelo".

El PP cree que Sánchez ha estado ausente

Los portavoces populares siguen su ofensiva contra el Gobierno y ponen el foco en el presidente, al que acusan de haberse "puesto de perfil" en la gestión de esta crisis. Miguel Tellado, el portavoz del PP en el Congreso, asegura que está "siguiendo el manual del irresponsable y frívolo Sánchez". Tampoco matizan las declaraciones de Bendodo hacia la directora de Protección Civil en las que la calificó de "pirómana". Esta mañana, el vicesecretario de los populares aseguraba que ha sentido "el respaldo de su partido y no creo que me haya excedido".

Los barones creen que muchas peticiones no fueron atendidas

Y mientras Moncloa y PP elevan el tono y echan más leña al fuego, hay dirigentes autonómicos que intentan rebajar la tensión. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, asegura que no quiere entrar en esta clase de polémicas "aunque si unos empiezan yo tengo que contestar". E insiste en que el Gobierno no puso a disposición todos los medios que se pidieron por parte de los barones: "Se hicieron peticiones razonables y una parte importante no fue atendida".

Síguenos en nuestrocanal de WhatsAppy no te pierdas la última hora y toda la actualidad deantena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.