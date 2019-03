Valenciano dice que la imputación de la Infanta muestra que en España nadie "escapa" a la ley

La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha dicho que "es una mala noticia" que la infanta Cristina haya sido imputada en el caso Nóos, porque contribuye a deteriorar la imagen de la monarquía, aunque es "bueno" que se sepa, incluso en el exterior, que en España nadie "escapa" a la ley.

Tras reunirse con asociaciones de mujeres para estudiar medidas que refuercen la protección a los menores en los casos de violencia de género, Valenciano ha pedido respeto a todas las instituciones sobre este caso y que no se entre en el fondo del asunto. "No es oportuno entrar en el fondo de las decisiones judiciales en este caso", ha señalado, y ha asegurado que el PSOE será "especialmente responsable" en este caso y no tomar partido ni por el juez ni por el fiscal, que pueden tener unas discrepancias "legítimas".

Valenciano no ha querido pronunciarse sobre las peticiones formuladas desde algunos sectores para que la infanta Cristina renuncie a sus derechos dinásticos y ha explicado que el PSOE esperará a ver cómo evoluciona el caso y, en función de lo que suceda, podría cambiar de postura si también cambian las circunstancias. Por el momento, ha recordado que la infanta está imputada, y eso no es ni un procesamiento "ni mucho menos una condena".

Sobre Bárcenas

Valenciano, ha afirmado que la admisión a trámite de la demanda del extesorero del PP Luis Bárcenas contra el partido por despido improcedente demuestra que los 'populares' no han dicho la verdad sobre este asunto, ya que ha recordado que la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, "negó en muchas ocasiones" que Bárcenas estuviera contratado después de 2010.



Añadió que la admisión a trámite de la demanda supone "un paso más en el descubrimiento de la verdad, verdad que el PP no ha sido capaz de decir en ninguna de sus escasísimas comparecencias sobre este asunto". La dirigente socialista ha remarcado que esa "verdad" se va "desvelando poco a poco a través de los tribunales, la Policía y los medios de comunicación", y es que "parece que Bárcenas era una persona contratada por el PP y que tiene sentido su demanda por despido improcedente". "Si ha habido un despido improcedente, será que estaba contratado por el PP, aunque la señora Cospedal lo negó en muchas ocasiones", ha subrayado.