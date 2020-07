El presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, ha precisado que el acuerdo alcanzado con el PSOE sobre Presupuestos Generales del Estado (PGE) no es un pacto de legislatura, y ha afirmado que el Estatuto no es "la estación final" del PNV. Además, ha asegurado que no le preocupa "dónde queda" el lehendakari, Patxi López, tras este acuerdo, y destaca "la capacidad de hacer gobierno" de su partido.



Urkullu ha afirmado, sobre el apoyo de su partido a las cuentas públicas de Zapatero, que "todo partido político está sujeto y expuesto a las criticas políticas". "En todo caso, nosotros hemos dicho siempre que queremos defender los intereses de Euskadi y aquello que entendemos que es mejor para los ciudadanos vascos, y creo que lo hemos conseguido", ha aseverado.



Tras señalar que las críticas a las que se puedan ver sometidos tendrán "carácter electoralista o una perspectiva a corto plazo", ha emplazado a mirar "este acuerdo" con la perspectiva "desde hace 31 años al día de hoy". En este sentido, ha apuntado que "no es que le merezca" la pena al PNV, sino "a toda la sociedad vasca".



Iñigo Urkullu ha subrayado que ello no supondrá que el PNV dé "un cheque en blanco, en absoluto", a las políticas económicas del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. En este sentido, ha precisado que "no es un acuerdo de legislatura", sino que se está ante el final de ésta, y el PNV apuesta por "la estabilidad" ante la actual situación de crisis.



A su juicio, lo que debe primar "es arrimar el hombro" y que se sienten "las bases para una recuperación económica cuanto antes", "más allá de los juegos e intereses partidistas de unas elecciones generales anticipadas".



Urkullu ha manifestado que el Estatuto "no es una estación final para el PNV", aunque ha precisado que tampoco la formación jeltzale "puede decir cuál es la estación final que quieren los vascos y qué será la sociedad vasca después de transferidas las competencias establecidas en el Estatuto".