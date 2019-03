Uno de los indultados por Mohamed VI: "Dormíamos 24 personas en 12 metros"

Uno de los españoles indultados por Mohamed VI es Pedro, un camionero al que encontraron droga escondida en el cargamento. Él siempre ha defendido su inocendia. Asegura que se la colocaron sin que él lo supiera. Ha pasado un año y medio encarcelado. Ha hablado de las condiciones infrahumanas en las que ha vivido en prisión. Su padre sigue en prisión.

Pedro explica que no se lo creía, hasta que ya fueron a por él y le dieron sus pertenencias. Llegó el miércoles pero todavía recuerda lo que califica como "pesadilla" y está esperando cita para que le atienda el psicólogo. No obstante, se acuerdo de los que todavía quedan en su cárcel y pide que los trasladen a España. Trece de las personas indultadas fueron de dónde él estaba encarcelado, pero allí quedan al menos 20 personas. Varios de ellos, no conocen a sus hijos.



"Las condiciones son inhumadas", explica. "Yo he estado un año y pico durmiendo en el suelo, los colchones no existen, estaba con cinco mantas en dos palmos en el suelo. En el cuarto había unos doce metros y éramos 24 personas durmiendo en el suelo. Además, había diez literas para veinte personas, sin colchones, sólo con mantas. Allí es donde se hace todo, donde te duchas, donde haces la cómida y allí estás 20 horas y media encerrado".

Junto con ello, explica que, como la comida no es buena, se gastan mucho dinero las familias en mandarles comida. También se come gracias al consulado español, "que nos da una ayuda económica todos los meses de 100 euros".