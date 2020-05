Un experto aconseja buscar información veraz del coronavirus en Internet: "100 bulos en Facebook impactaron en 200 millones de personas"

Los bulos en Internet y la 'fake news' , las noticias falsas, circulan entre nosotros hace mucho tiempo, pero la llegada del coronavirus los está extendiendo todavía más.

Rafael Vilasanjuán, director de desarrollo y análisis del Instituto de Salud Global analiza para Antena 3 Noticias este fenómeno.

Hay estudios que aseguran que los bulos en las redes sociales han crecido exponencialmente durante la pandemia del coronavirus: "Más de 100 bulos en Facebook impactaron en 200 millones de personas" asegura Vilasanjuán quien califica las redes sociales como "una carrera donde la información circula libremente y donde las redes tienen una cierta responsabilidad para controlar lo que realmente no forma parte de la información ", algo que no están haciendo: "Estamos llegando a niveles que hasta ahora no habíamos visto y eso es básicamente por la velocidad del coronavirus".

Las redes tendrían que tener responsabilidad

Compara Rafael Vilasanjuán a las redes con autopistas, "enormes autopistas de la información". Las redes "son información de persona a persona" , nadie de nosotros, añade, "se metería en una autopista si no hay líneas en el suelo, marcas de velocidad ".

Reconoce este experto que no es fácil controlar, "pero es posible" y realmente se está haciendo "lo que pasa es que se está haciendo tarde".

Vilasanjuán pone de ejemplo a Facebook que está corrigiendo a 22, 30 32 días y "en ese tiempo la velocidad a la que estamos circulando en las redes en estos momentos impacta a millones y millones de personas".

Consejos a los usuarios para diferenciar información de bulo

Lo primero que recomienda este experto es mirar "referencias de la gente que empieza a lanzar la información". Sobre todo, frente a una enfermedad como el COVID-19, existen instituciones y organizaciones que tienen "sus propias barreras" para esos bulos. , como la propia OMS.

Hay que poner siempre en cuestión "las soluciones fáciles" y contratar con la información que ofrecen las instituciones que están trabajando "en la ciencia y el desarrollo de innovación" para terminar con esta enfermedad.