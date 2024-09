UGT arremete contra el plan de contratación a migrantes del Gobierno: "En España hay 2,7 millones de parados"

La gira de Pedro Sánchez por África ha levantado ampollas, y no solo una, sino que cada vez más se suman más críticas a lo que se ha denominado como "migración circular". El presidente del Gobierno señaló la firma de un memorándum con el país de Mauritania para establecer proyectos de migración de este tipo. Estos planes de contratación de origen consisten en la contratación temporal de trabajadores para determinados sectores. Algo, que ya no solo está en el punto de mira de la oposición, sino también de sindicatos de trabajadores como UGT.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha insistido este martes en rechazar estas contrataciones de origen. Lo ha hecho bajo la premisa de que en España ya hay "2,7 millones de parados" y alrededor de 500.000 inmigrantes en situación irregular.

Álvarez seña que no ve sentido a contratar en origen con 2,7 millones de parados españoles que "no se están formando" para puestos de trabajo "magníficos que dicen las empresas que existen pero luego no aparecen nunca o casi nunca", subraya.

Junto el señalamiento de los parados, el líder del sindicato insiste en la presencia de 500.000 personas "sin papeles". "¿Por qué tenemos que ir a remover a otro lugar a personas que igual no tienen ningún interés en venir a España?", se pregunta y sentencia: "Lo razonable es trabajar con la gente que está aquí".

No es la primera vez que Álvarez muestra su rechazo a este tipo de contrataciones.

Pablo Iglesias responde

El exvicepresidente del Gobierno de coalición con Sánchez, Pablo Iglesias, ha reaccionado a las palabras del sindicalista y alega que, con mensajes de este tipo de "los españoles primero", se ponen "las autopistas para la ultraderecha".

Álvarez alega que no se refiere a "los españoles primero" e insiste en destacar que el más de medio millón de inmigrantes que hay en España en situación irregular, "deben tener la prioridad".

Plan de contratación de origen

La fórmula que de defiende el Gobierno sobre el plan de contratación de origen es aquella donde se permite la gestión simultánea de una pluralidad de autorizaciones, presentadas por uno o varios empleadores, respecto de trabajadores seleccionados en su país de origen, con la participación de autoridades competentes. En este caso, el acuerdo se dirige a países con los que España haya firmado acuerdos sobre regulación de flujos migratorios.

La migración circular que defiende el Gobierno consiste en ese plan de contratación de origen que han criticado personalidades de la oposición como Alberto Núñez Feijoó que acusa de "irresponsable" el acuerdo por "alentar un efecto llamada en la peor crisis de migración ilegal". "En vez de ir a África a combatir mafias, Sánchez promociona a España como destino. Al revés que el resto de la UE. Quien venga, contrato en origen y carta de cumplimiento de nuestras leyes", sentencia el líder de los Populares.

