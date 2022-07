El TSJC tumba el recurso presentado por la presidenta del Parlament, Laura Borràs

Nuevo varapalo para Laura Borràs. La líder independentista de Junts ha conocido este lunes la decisión del Tribunal Superior de Justicia Catalán, que "inadmite a trámite el recurso de apelación interpuesto contra el auto de 15 de julio de 2022".

Borràs había pedido sustituir al magistrado que instruye su causa, en la que se le acusa de adjudicaciones a dedo, por considerarlo "parcial". Hoy, sin embargo, el TSJC ha tumbado este recurso y ha asegurado que esta apelación, "atendidos los motivos y causas alegadas, constituye un acto en fraude de ley y/o un abuso de derecho".

Además, la providencia recoge que el Alto Tribunal europeo ha tildado de "abstractas" estas recusaciones y que "pueden ser inadmitidas por el propio magistrado recusado" sin que eso pueda cuestionar su imparcialidad.

Por otro lado, también la presidenta del Parlament ha sido acusada de querer "dilatar en el tiempo" la causa actualmente abierta contra ella.

Está acusada de un presunto delito de prevaricación

Hace unos días, conocíamos que la Fiscalía solicitaba para Borràs 6 años de prisión, una multa de 144.000 euros y 21 años de inhabilitación. Se le acusa de un delito de prevaricación administrativa y falsedad documental por, presuntamente, fraccionar contratos cuando dirigía la ILC (Institució de les Lletres Catalanes): según la Fiscalía, habría adjudicado hasta 18 contratos menores, entre marzo de 2013 y febrero de 2017, a un amigo.

La acusada, sin embargo, desmiente esa información y asegura que es completamente inocente. Además, resalta, no va a dimitir de su actual puesto como presidenta de Parlamento de Cataluña. "No tengo ninguna intención de dar el paso al lado que me exigen con poca capacidad de disimulo los que me quieren apartar de la vida pública y política. No pretendo ser absuelta por ser independentista, eso si sería desprestigiar el movimiento. Lo que censuro es que se quiera aprovechar la autoritaria actividad de la justicia española como excusa para apartarme políticamente", señaló tras ser preguntada.

Eso sí, explicó que si acaba siendo suspendida no dejará su cargo, sino que, en todo caso, solo cederá sus funciones a otro diputado del Parlament hasta que se resuelva definitivamente su caso.