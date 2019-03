Los independentistas mantienen el 'no' a los Presupuestos de Pedro Sánchez

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado este lunes que él sigue "atornillado" a la mesa de diálogo y ha emplazado al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, a que "tenga el valor de romper" con "la vieja y rancia guardia del PSOE" para reabrir las negociaciones con la Generalitat.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Torra ha asegurado que será "fiel" al "mandato" de la autodeterminación, por lo que ha insistido en las condiciones para que ERC y PDeCAT puedan levantar el veto sobre los Presupuestos Generales del Estado. Ha indicado que debería haber en el papel del acuerdo "concreción en el relator internacional" y "derecho a la autodeterminación", e incluir la petición que verbalizó ERC sobre el "fin de la represión", en el sentido de que haya un compromiso de que no se van a repetir "detenciones arbitrarias" como la de los dos alcaldes de la CUP en Girona hace semanas, ha detallado Torra.

El presidente catalán ha remarcado que a partir de mañana se va a "concentrar en el juicio", pero sin cerrar la puerta a que pueda llegar una oferta del Gobierno antes de la votación de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos, el miércoles. En todo caso, ha remarcado que la Generalitat "nunca ha condicionado el diálogo a nada", por lo que espera que el Gobierno no lo limite a que haya o no tramitación presupuestaria.

En este sentido, Torra, tras considerar que el Gobierno se ha levantado de la mesa de diálogo, ha asegurado que él sigue "atornillado" a la misma. Y ante la pregunta de si va a aprovechar sus visitas a Madrid para asistir al juicio del "procés" para proponerle a Sánchez una reunión, Torra ha afirmado que está dispuesto a hacer "las propuestas que sean necesarias".

No obstante, ha remarcado que es el presidente Pedro Sánchez quien debe decidirse: "Ante el fracaso de la ultraderecha y la pinza que hace la vieja y rancia guardia del PSOE, el presidente Sánchez debe tener el valor de romper con todo esto y escuchar a la sociedad española, y por una vez escuchar también el clamor por la democracia, la libertad y los derechos de los pueblos", ha dicho.

Así, se ha referido a las reticencias expresadas por determinados barones del PSOE sobre las negociaciones del Gobierno con la Generalitat, que a la vez fueron el motivo de la convocatoria de la manifestación de PP, Ciudadanos y Vox celebrada este domingo en Madrid.

Tras indicar que en 2012 el PSC defendía una consulta acordada, Torra ha subrayado que el soberanismo no tiene "por qué pensar que el PSOE siempre va a decir que no" a un referéndum. En todo caso, el presidente de la Generalitat ha remarcado que él "no puede salirse" del "mandato democrático" que considera que tiene a favor de la autodeterminación, por lo que ha garantizado que se va a mantener "fiel" a este propósito.

"Y si el derecho a la autodeterminación no entra en la Constitución, quien tiene el problema es la Constitución, no el derecho a la autodeterminación", ha zanjado. Torra ha asegurado que su última conversación con Sánchez fue por teléfono el viernes, cuando el presidente del Gobierno le llamó para interesarse por el accidente de tren y no abordaron ningún otro asunto.