La toma de posesión de los consellers del Gobierno de Torra, en el aire

El Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) y el Boletín Oficial del Estado (BOE) no han publicado hoy el decreto de nombramientos de los consellers del Govern, en una jornada en la que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, había anunciado su intención de que tomaran posesión de sus cargos.

Torra mantiene su previsión de restituir como consellers a Jordi Turull y Josep Rull, en prisión preventiva, y a Antoni Comín y Lluís Puig, huidos a Bélgica, pese a la postura en contra del Gobierno y los partidos en la oposición, que ven inviable que puedan ejercer sus cargos.

El presidente catalán ha insistido ante el Gobierno que no puede vetar a estos consellers por no existir, a su juicio, impedimentos legales para su nombramiento, y advirtió ayer con tomar "medidas legales" si no se publica el decreto en los boletines oficiales.

En este sentido, el secretario del Govern, Víctor Cullell, remitió ayer una carta al subsecretario de la Presidencia, José María Jover, en la que le advierte de que "la posible negativa a la autorización por parte del Gobierno del Estado de la publicación en el DOGC" del decreto de nombramientos "podría entenderse como una atribución genérica e ilimitada de control de las funciones del presidente de la Generalitat y un desapoderamiento de las funciones que el Estatuto de autonomía le atribuye".

Por ello, la misiva pide al Gobierno que publique el decreto del nombramiento de consellers o exponga los "argumentos jurídicos" de su negativa. Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, insistió ayer en que nombrar consellers a personas que se encuentran en prisión es "contrario a la ley", aparte de constituir una "burla a los catalanes".

Ciudadanos no solo se opone al nombramiento de los consellers huidos o en prisión, sino que ha anunciado además que presentará un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para pedir la nulidad de la toma de posesión de Torra como presidente de la Generalitat, por no haberse comprometido a acatar la Constitución y el Estatut al prometer el cargo.

Mientras tanto, ERC, que continúa reivindicando un Govern efectivo, ve con preocupación que los nuevos consellers aún no hayan podido tomar posesión, por lo que permanece activado el artículo 155, pero ha optado por no mostrar públicamente su descontento. Por su lado, el secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, urgió ayer a Torra a que "rectifique cuanto antes" el nombramiento de consellers en prisión y en el extranjero.

La portavoz de los comunes en el Parlament, Elisenda Alamany, opinó que no existe "ninguna razón" para que los consellers no puedan tomar posesión. La CUP ha defendido que los consellers designados por Torra tomen posesión, al margen de si los nombramientos estén o no publicados en el DOGC, aunque ha criticado la falta de paridad de este Govern.