Torra insiste en el mediador y retrasa la mesa que ERC quiere poner en marcha ya

La consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, ha dejado entrever que JxCat y ERC siguen sin ponerse de acuerdo en torno a la exigencia de un mediador en la mesa de negociación entre gobiernos, cuya constitución ha admitido que podría tener lugar más allá de este mes de febrero. "El calendario no es la prioridad, la prioridad es que salga bien", ha afirmado Budó en la rueda de prensa posterior a la reunión del Govern, el día después de la cumbre independentista discreta en el Palau de la Generalitat en la que representantes de JxCat y ERC abordaron la polémica sobre el mediador en la mesa de diálogo. Preguntada por si los socios del Govern han superado sus diferencias sobre el mediador -JxCat insiste en que esta figura esté presente en la futura mesa, mientras que ERC pide no convertirla en condición sine qua non ante la negativa tajante del Gobierno-, Budó ha respondido: "Lo estamos trabajado, para hacer posible que esta mesa de negociación tenga todas las garantías", ha afirmado. Budó (JxCat) ha recalcado que fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien propuso que la mesa se reuniera ya antes de finalizar febrero, pero no fue un compromiso del presidente catalán, Quim Torra.

El president prefiere asegurarse de que habrá las máximas garantías en la mesa, por lo que, por parte del Govern, no habría problema alguno si hay que "esperar 7 o 10 días más", ha añadido la portavoz. Por este motivo, ha indicado que "unos días abajo o arriba" no "condicionan" al Govern, ya que quieren "garantizar" que por la parte catalana, además, "se vaya con el máximo consenso posible". "El acuerdo que tenemos es el de resolver y retornar el conflicto político en una mesa de negociación y en eso estamos trabajando. Si tenemos que esperar, siete, diez días o quince más, creemos que es lo suficientemente importante lo que vamos a hacer como para no centrarnos en estas semanas", ha aseverado la consellera portavoz. En paralelo, Torra ha pedido que la próxima semana se entregue al Gobierno el primer borrador de orden del día de la próxima reunión de la Comisión Bilateral Estado Generalitat, aún sin fecha. En esta comisión, cuya parte catalana preside el conseller de Acción Exterior, Alfred Bosch (ERC), es en la que se deberían abordar todas aquellas cuestiones sectoriales que no sean el conflicto político catalán.

ERC, no y el Gobierno espera

Al contrario de estas dilaciones, el portavoz de ERC, el otro socio independentista, Gabriel Rufián, que fue el que negoció esta mesa con los socialistas, pocas horas antes insistía en que se reunirá antes de fin de mes.

El Gobierno mantiene su “compromiso” de convocar la mesa de diálogo con el Ejecutivo catalán para encauzar el conflicto político en Cataluña “antes de que termine febrero” como acodaron Pedro Sánchez y Quim Torra en su reciente reunión en Barcelona. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, comentó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que los gabinetes presidenciales aún están “en contacto” para cerrar la agenda de la reunión y los “integrantes” para la cita en las próximas semanas. Montero destacó que el Ejecutivo entiende la “complejidad” de esta cuestión y que hay que empezar el “diálogo” por los “puntos de encuentro” para dar “realmente” con una “solución” al conflicto territorial. Preguntada por la figura del relator que exige Junts para esa mesa, la portavoz insistió en que el Gobierno ha sido “muy claro” a este respecto y “no entendemos que esa figura sea necesaria” porque “todos los ciudadanos” serán testigos de los avances y explicaciones que se produzcan en la mesa ejercerán los “todos los ciudadanos” como testigos.