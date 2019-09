El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha advertido de que si la sentencia del Tribunal Supremo no es la absolución de los políticos encarcelados por el proceso independentista se deberá "trazar en firme el camino hasta alcanzar la independencia". "Ya no esperamos ninguna propuesta de encaje en España, solo democracia, toda la democracia", ha dicho el dirigente catalán en un desayuno informativo en Madrid. Ha explicado que el catalanismo se convirtió en independentismo tras la sentencia del Constitucional que rechazó parte del Estatut. Aquella sentencia, ha dicho, "enterró el pacto constitucional" y la del Tribunal Supremo sobre el proceso independentista abrirá "una nueva etapa". Anuncia que no aceptarán una condena y que seguirán adelante: "Si se condena a nuestros compañeros, que ya han vivido la condena anticipada de dos años de cárcel, no aceptaremos esta sentencia y actuaremos en consecuencia, en coherencia con nuestros derechos colectivos como pueblo. Todos los derechos que se nos han negado los volveremos a ejercer. Este es el fundamento de la frase, lo volveremos a hacer". Y así es el lema de la manifestación de la Diada: "Objetivo independencia".

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Joaquím Torra, ha adelantado hoy que su partido no otorgará la confianza a Pedro Sánchez para la investidura después de la propuesta que ha realizado el presidente del Gobierno en funciones, que ha calificado de "decepción". En esta propuesta, el único punto dedicado a Cataluña rechazaba expresamente la posibilidad de realizar un referéndum de independencia en esta comunidad autónoma.

Su socio en la Generalitat, ERC, es partidaria de facilitar un gobierno de Pedro Sánchez. Y también discrepan en lo referido a la próxima agenda en Cataluña. El líder de ERC, Oriol Junqueras, es partidario de un gobierno de concentración para hacer frente a la sentencia del 'procés' y no ve mal unas elecciones en la comunidad. Torra, sin embargo, solo habla de "fortalecer las instituciones", y no de elecciones.