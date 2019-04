Toni Cantó matiza que su partido sólo ha preguntado por qué el Rey Juan Carlos va al funeral de "un dictador que ha causado muerte y destrucción"

Toni Cantó, diputado de Ciudadanos, ha explicado que su partido no va a revisar el pacto anticorrupción a pesar de la muerte de Rita Barberá. No obstante, considera que se debe dotar a la justicia de los medios necesarios para que los juicios no se eternicen. Asimismo, ha indicado que la violencia y amenazas no son tolerables en ningún contexto, haciendo referencia a las amenazas de muerte que había recibido la senadora.

En cuanto a las posibles responsabilidades de la muerte de la exalcaldesa, ha eludido valorar el suceso "para ganar porsiciones políticas o atacar a otros".

En cuanto a la asistencia del Rey Juan Carlos al funeral de Fidel Castro, "un dictador que ha causado muerte y destrucción", ha matizado que su partido sólo ha preguntado al Gobierno "sobre el criterio seguido para tomar esta decisión".

Por otro lado, ha defendido a su compañera Inés Arrimadas ante aquellos que critican que ha girado hacia el nacionalismo para atraer nuevos votantes. "Me siento muy bien representado con Arrimadas", ha subrayado.