Tomás Gómez sobre Eurovegas: "Algo huele a podrido"

"El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha asegurado durante su visita al parque de bomberos de Arganda del Rey, que "algo está podrido en la Comunidad de Madrid" y ha cuestionado "con quién se sienta a negociar" inversiones la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, en referencia a la investigación sobre dos directivos del grupo Las Vegas Sands.



"Con quién se sienta a negociar la señora Aguirre, ¿con presuntos delincuentes?, ¿qué tipo de Gobierno tiene la señora Aguirre?", ha espetado el también portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid en referencia a la citada investigación.



Respecto a los recortes anunciados por Mariano Rajoy, ha advertido de que "no es lo que dijo hace ocho meses que iba a hacer". "Cuando alguien no hace lo que dice que iba a hacer, debe pensarse si no debe hacer otra consulta a los ciudadanos".



Por último ha reivindicado la falta de recursos humanos en el parque de bomberos de Arganda del Rey. "Que no haya dinero para bomberos y si lo haya para otras cosas nos parece un insulto a los ciudadanos", ha agregado.

La decisión definitiva sobre la ubicación del complejo Eurovegas en España se conocerá en el mes de septiembre. Hasta entonces continúa la polémica sobre el proyecto, el expresidente del Gobierno, Felipe González, declaró que Eurovegas converitrá en un puticlub la zona en la que se encuentre.

Esperanza Aguirre, por su parte, afirmó que [[LINK:INTERNO|||20120627-NEW-00046-false|||se cambiará la ley que prohíbe fumar en bares]], restaurantes y locales de ocio en respuesta a la condición de Las Vegas Sands que pide tal modificación.