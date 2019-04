Todos pendientes de Rajoy y sus dudas

Los socialistas dicen que no cambiarán su 'no' a Mariano Rajoy, y Ciudadanos insiste en que no pasarán de la abstención. Es decir, Rajoy sigue sin disponer de los votos necesarios para ser elegido presidente del Gobierno.

Ciudadanos no va a tomar la iniciativa y Albert Rivera espera la llamada de Rajoy. Su portavoz dice que no le cabe duda de que Rajoy se va a presentar y creen que la ceremonia de la confusión de ayer obedece a la forma de ser de Rajoy, al que le gusta 'ejercer de gallego'.

El PSOE lo califica de impresentable y surrealista, y se agarra a la Constitución. Para los socialistas no hay opción, Rajoy tiene que ir a la sesión de investidura.

Contrasta con la lectura de IU que considera que siempre habrá una resolución política para salir del atolladero. Mientras, Podemos se mantiene en un calculado segundo plano. Pablo Iglesias solo ha escrito un tuit en el que dice: "Solo Rajoy es capaz de decir que acepta presentarse pero que no lo hará hasta que pueda presentarse. Genio y figura".

El PP argumenta que la investidura está pensada para formar gobierno y no para repetir elecciones y pregunta a Sánchez y Rivera que le digan cuánto tiempo más van a dejar a España sin Gobierno.