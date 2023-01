La justicia europea da la razón al juez Llarena pero Puigdemont celebra la sentencia: "valoro volver, pero libre"

Nuevo giro en la caso Puigdemont y su extradición a es España. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado este martes la razón al magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, al sentenciar que la Justicia belga no puede rechazar la entrega de los encausados por el 'Procés' reclamados para ser juzgados en España, entre ellos el expresidente catalán Carles Puigdemont.

La Justicia ha dejado claro que Bélgica no puede oponerse a la entrega de los procesados por el 'Procés' huidos de la justicia española en su territorio desde 2017. Queda muy limitada Bélgica a la hora de negar una extradición de Carles Puigdemont en el futuro.

El comunicado del tribunal europeo explica que Bélgica no puede negarse a entregar a España Lluis Puig con una argumentación que servirá de la misma manera para hablar del expresidente catalán. Que solo podría denegar la entrega en el caso de que "se compruebe que en España hay deficiencias sistémicas o generalizadas que afectan a su sistema judicial" o que "el órgano jurisdiccional que habrá de enjuiciar a la persona buscada sea manifiestamente incompetente para ello", algo que no sucede en España en ninguno de los casos. Bélgica tendría que demostrar esos supuestos en la justicia española o no podrá negar la entrega.

Hay que recordar que la justicia belga argumentó que el Tribunal Supremo no era competente para emitir una euroorden y que el detenido podría ver vulnerados sus derechos fundamentales con la entrega a España.

¿Qué opina Puigdemont?

Un equipo de Antena 3 Noticias ha podido preguntar a Carles Puigdemont en Bruselas sobre su posible vuelta a España para rendir cuentas ante la justicia. El expresidente dice que "desde el principio valoro el escenario de volver, pero volver libre, no de volver a entregarme. Ni a rendirme. Siempre he trabajado para eso y hoy estoy más cerca”.

Ahora el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena tiene vía libre para emitir las nuevas euroórdenes y que no sean denegadas. Aunque parece que eso no sucederá hasta que se emita la siguiente sentencia europea sobre la inmunidad que se espera para los meses de marzo o abril.