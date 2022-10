Tensión en el CGPJ ante una posible salida inminente de Carlos Lesmes

La dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, podría producirse en pocos días; algunas fuentes judiciales, incluso, hablan de horas.

Hoy se reúne la comisión que está negociando los nombramientos de Tribunal Constitucional, aunque “los contactos son ya diarios”, apunta uno de los vocales del CGPJ. Si se alcanzase un acuerdo, el Pleno se reuniría mañana. Pero las posturas en este momento entre los vocales conservadores y progresistas están muy alejadas (hoy los progresistas llevan a la reunión casi una decena de nombres), por lo que todo indica que hoy se alcanzará un consenso. Y si hoy no se produce ese acuerdo, el Pleno se pasaría al próximo jueves 13 de octubre.

Lesmes, aunque públicamente no ha anunciado una fecha límite para su dimisión (siempre habló de “semanas”), hizo saber hace unos días a los vocales su intención de no pasar de esta semana si PP y PSOE no acercaban posturas.

Un sector del Consejo, sin embargo, le ha pedido que reconsidere su postura, al menos hasta que se cierren los nombramientos del Constitucional, pero si la negociación se alarga una vez más -ya van tres reuniones-, Lesmes podría formalizar su dimisión antes de que se cierren los nombramientos. El viernes pasado, durante la visita exprés del comisario europeo de justicia Didier Reynders a España, la prensa le preguntó a Lesmes si estaría presente durante el desfile del 12 de octubre. Lesmes no lo desmintió.

Más allá de su dimisión, el otro asunto espinoso es el de su sucesor. Un informe encargado por el propio Lesmes apunta a que debe ser el presidente de Sala de mayor edad del Supremo, Francisco Marín Castán, quien tome el relevo. Sin embargo, hay descontento entre buena parte de los vocales por esta sucesión; no tanto por la persona en sí, sino porque la designación no pase por el propio Consejo.

Entre los nombres que más suena como alternativa a Marín es Rafael Mozo, vocal designado por el PSOE aunque crítico con el Gobierno en algunas de las decisiones tomadas durante la legislatura, especialmente la que impedía al CGPJ realizar nombramientos mientras su mandato siga caducada.