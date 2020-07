El SUP: “ETA intenta ganar tiempo para reorganizarse y volver a las instituciones”

El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, ha considerado hoy que ETA, con su anuncio de alto el fuego, sólo intenta "ganar tiempo" para reorganizar una estructura "diezmada" y para permitir que Batasuna pueda regresar a las instituciones.



Sánchez Fornet ha pedido al Gobierno que no cometa "el error" de pagar "un precio político por la paz" y ha recordado que los anuncios de ETA "no tienen ningún valor" a la vista de los antecedentes.



El líder del SUP ha advertido además de que hay en marcha "4 ó 5" operaciones policiales contra ETA que, a su juicio, deben llevarse a cabo a pesar del anuncio de la banda.



"Si no se completan estas operaciones de la Policía y la Guardia Civil lo denunciaremos, porque se estará dando un oxígeno a ETA", ha alertado.