Sorprende a su nieta, que se encontraba en una mesa electoral, llevándole chocolate con churros

Los abuelos de una joven a la que le había tocado ser miembro de una mesa electoral por primera vez en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) quisieron sorprenderla haciéndole un regalo sorpresa para que pasara, junto con sus compañeros, una jornada más 'dulce': le llevaron chocolate churros.

El día de las elecciones suele dejar anécdotas. Ya en los comicios celebrados en julio de 2023 se vieron como algunos iban con atuendos veraniegos a votar -incluso con las aletas puestas-. Ahora, las elecciones en Galicia se han celebrado este 18F en medio de los carnavales y hay quién ha querido aprovechar el traje hasta el final.

Galicia también pone hoy el broche final al Carnaval con el 'Domingo de Piñata', razón por la que muchos los gallegos han acudido a votar disfrazados. De monja o de tigre. Tampoco faltó quien sacó las urnas a la calle y conformó su propio decorado de elecciones, con listados sobre la mesa... Incluso, un vecino de Ribadeo ha ejercido su derecho a voto caracterizado como el marqués de Sargadelos.

Chocolate y misa en Vilagarcía

En Vilagarcía han querido pasar este domingo electoral de la mejor manera posible. Han estado varias horas trabajando. Pero también han tenido tiempo de reponer fuerzas. La jornada es muy larga y hay que hacer lo posible para amenizarla con un tentempié "para aguantar el día".

Los ciudadanos 'fieles' que han sido convocados para estar en una mesa electoral en Vilagarcía no han querido perderse tampoco la misa. La televisión no solo sirvió para saber los datos de participación sino también para que pudieran ver la misa dominical, aunque no fuera en la iglesia. Fue una homilía virtual, no presencial.

