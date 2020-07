Soler se disculpa por los "desafortunados comentarios" que hizo sobre Jiménez

El portavoz adjunto del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Juan Soler, ha pedido este jueves disculpas por los"desafortunados comentarios" que escribió en su blog sobre el acento andaluz de la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez.

En ese blog, Soler escribió que el acento de Jiménez, que es malagueña "le hace más apta para Dos Hermanas o Vélez-Málaga, suena extraña y sólo aparece por aquí para aspirar a un puesto (...) le faltan fondo y cuajo madrileño".

Jiménez aspira a ser la candidata socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en los comicios de mayo de 2011 y se disputará esa condición en unas primarias con el líder del PSM, Tomás Gómez.

A través de un comunicado emitido por el PP de la Asamblea madrileña, Soler ha asegurado que "en ningún momento pretendía ofender a nadie, y si lo ha hecho, lo lamenta". "No ha sido con mala intención", añade el parlamentario popular, que apunta que ya ha trasladado sus disculpas al presidente del PP de Vélez-Málaga, Francisco Delgado Bonilla.

Por su parte, Delgado Bonilla tachó de "absolutamente desafortunadas" las palabras del portavoz adjunto del Partido Popular. Además, reclamó a "todos los dirigentes políticos de Despeñaperros para arriba", incluidos los de su formación, que "dejen de usar Andalucía como arma política".

Delgado Bonilla lamentó que manifestaciones como las de Soler "no son nuevas". Ante esto, defendió que la región andaluza "es una de las mejores tierras de España, que ha dado ilustres pensadores y artistas y que ha contribuido al desarrollo de otras comunidades; por ello, nos merecemos respeto y acabar con esos tópicos recurrentes acerca de nuestro acento y de que somos graciosos y vagos".

"Ya está bien de estos tópicos y chascarrillos que se utilizan para meterse con cualquier andaluz que está en política", sentenció, precisando, además, que son cuestiones contra las que el presidente del PP-A, Javier Arenas, "está luchando continuamente".



Además, la Junta de Andalucía ha censurado las declaraciones al considerarlas un "insulto" a Andalucía y ha culpado al líder del PP-A, Javier Arenas, de que se repitan estas actitudes "anti-andaluzas" en su partido. El consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, ha recordado que no es la primera vez que un dirigente del PP "se levanta una mañana y recurre al insulto contra Andalucía y al desprecio a nuestra gente".

Pizarro se ha referido así a las opiniones expresadas por Soler, quien ayer escribió en su "blog" que el "acento" de Trinidad Jiménez "la hace más apta para Dos Hermanas o Vélez-Málaga" porque "suena extraño y sólo aparece por aquí para un puesto". El "culpable directo" de este tipo de actitudes, según el consejero, es el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, al que ha recriminado que "no haya parado las ofensas" en las que han incurrido varios dirigentes de su partido contra la comunidad.

"Arenas no ha tenido lo que hay que tener para detener esto y haber puesto en su sitio a dirigentes como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, cuando habló del 'pitas, pitas' en Andalucía", ha denunciado, en referencia a las polémicas declaraciones de Aguirre el pasado marzo sobre la rebaja del número de peonadas para cobrar el PER. Según el consejero, Juan Soler - al que se refirió como "este tipo"- "no habría sido capaz de hacer esta crítica" con el acento catalán, gallego o vasco.