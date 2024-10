El sociólogo Emilio Lamo Espinosa acusa a Tezanos de "politizar las encuestas" del CIS

El sociólogo Lamo de Espinosa se ha mostrado muy contundente con José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en la comisión de investigación en el Senado. El exmiembro del consejo acusa al presidente del CIS de "politizar las encuestas" y de "terminar con la reputación del centro". Durante su intervención también ha denunciado una "acumulación de sesgos" por parte de Tezanos.

"Me dice usted que hay dos aciertos, dos aciertos en 40 sondeos, incluso al azar salen más. Si lo hacemos al azar salen más. Por lo tanto, casi cabría decir que hay un azar negativo, o que hay una voluntad de no acertar. Uno tiene que pensar que un error es normal, dos, tres, pero tantos no son normales. Yo creo que no son normales. ¿Eso es azaroso? No es fácil que sea azaroso, no es fácil. ¿Es intencional? Pues, sin duda, sí", explicaba el sociólogo al portavoz del PSOE de esta comisión, Javier Izquierdo.

En su denuncia ha añadido que estos "sesgos hacen sospechar que más que intentar predecir el resultado, se trata de algo distinto, se trata de producir un resultado".

Queja a la "politización y el exceso de protagonismo público" de Tezanos

También ha aprovechado para quejarse de la "politización y el exceso de protagonismo público" del presidente del CIS, como de la "sesgada selección de los temas a abordar".

Multa a Tezanos por el CIS 'flash' sobre el periodo de reflexión de Pedro Sánchez

La Junta Electoral Central (JEC) impuso en el mes de junio una multa de 3.000 euros al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, por hacer una encuesta 'flash' durante el parón que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tomó para reflexionar acerca de su continuidad al frente del Ejecutivo.

La encuesta que publicó el CIS incluyó preguntas sobre la intención de voto. Una situación que el PP denunció al opinar que la encuesta se producía "en plena campaña" de las elecciones catalanas e infringía la ley electoral, la cual señala que cuando un organismo dependiente de cualquiera de las administraciones públicas decide llevar a cabo una encuesta que abarca preguntas sobre intención de voto, se debe comunicar a la JEC para que dé traslado a los representantes de las entidades políticas concurrentes a las elecciones.

