Los sindicatos han instado este jueves al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a negociar "cuanto antes" con Unidas Podemos, ante la necesidad de evitar la repetición de elecciones y se forme un Ejecutivo "progresista" en septiembre para abordar políticas sociales, acometer la "necesidad imperiosa" de derogar las reformas laborales y garantizar la financiación de las pensiones públicas, peticiones sobre las que Sánchez se ha mostrado "receptivo".

Así lo han señalado los secretarios generales de CC.OO., Unai Sordo, y UGT, Pepe Alvarez, al término de la reunión mantenida con Sánchez para abordar la situación política, en el marco de la ronda de contactos del presidente, que para este jueves ha programado también con el presidente de CEOE, Antonio Mendigar, y Cepyme, Gerardo Cuerva. A la reunión ha asistido también la ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio.

Alvarez ha enfatizado que es "condición necesaria" que se constituya un acuerdo para formar Gobierno antes del 23 de septiembre y se eviten elecciones, ya que se acumulan cuatro años de "interinidad política que impide abordar los problemas fundamentales" y conduciría a una situación de "incertidumbre". En esta línea, Sordo ha explicado que le han transmitido a Sánchez "cuanto antes" se normalice la situación institucional y le han instado a retomar "ya" el diálogo político y las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos para alcanzar un acuerdo programático que aborde los retos de España.

"No contemplamos un escenario de una nueva convocatoria electoral, España no tiene que ir a elecciones", ha enfatizado Sordo, quien ha subrayado que el electorado votó el 28 de abril y ha marcado como "mensajes inequívocos" no considerar la repetición de elecciones y seguir negociando cómo articular una propuesta programática de "carácter progresista". Según Sordo, España "no se puede permitir la repetición de elecciones porque nos haría perder el año a efectos de reformas" y medidas estratégicas en materias como la desigualdad o el paro.

Los sindicatos han insistido en que la "cuestión prioritaria" es el programa de Gobierno, en el que se especifiquen las cuestiones fundamentales respecto a reparto de riqueza, derechos laborales y nuevas iniciativas en el campo de la creación de empleo. En este sentido, han remarcado la"necesidad imperiosa" de derogar las reformas laborales, al margen de que se elabore un nuevo Estatuto de los Trabajadores, y abordar asuntos en materia de Formación Profesional, industria o desigualdad.