La ministra de Cultura ha pedido a los artistas que no opinen sobre el conflicto del Sáhara porque no son expertos. Muchos de ellos se manifestaron el pasado sábado, y hoy algunos han vuelto a concentrarse ante el Ministerio del Interior. Entre ellos el actor Willy Toledo, uno de los más activos en favor de la causa saharaui. La ministra González-Sinde les ha dicho que no contribuyan a la confusión.

La ministra sin embargo valora "mucho" el "compromiso" del mundo de la cultura para "defender las causas de los demás", tras haber acudido a la manifestación en favor del pueblo saharaui que se celebró el pasado sábado en Madrid.

"Nuestra responsabilidad en este asunto es lo suficientemente importante y es un tema lo suficientemente delicado como para que los que no somos expertos no hagamos ese papel de opinar y de contribuir a la confusión en lugar de encontrar soluciones", ha argumentado este martes González-Sinde.

Sobre la presencia de personas del mundo de la cultura junto a dirigentes 'populares' en la manifestación del pasado sábado, ha dicho que es "una coincidencia" que les debe hacer "pensar" y ha añadido que, a su juicio, es "importante que los intelectuales, los creadores, que la gente de la cultura siga haciendo su papel, que han hecho desde tiempos inmemoriales, en todo momento".