Los seis titulares de Pedro Sánchez en su entrevista en Espejo Público

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha ido este jueves al programa Espejo Público de Antena 3, donde ha charlado con la periodista y presentadora Susanna Griso sobre el inicio de la nueva legislatura. Esta entrevista es la primera que concede Sánchez a una televisión privada desde su reciente investidura y en ella ha tratado diversos temas de la actualidad, desde la situación actual en Cataluña a cómo van a afectar los acuerdos con los independentistas catalanes (ley de amnistía, 'lawfare', referéndum...), pasando por la renovación del CGPJ y un posible acuerdo con Feijóo.

A continuación os dejamos seis de los titulares más llamativos que ha dejado Pedro Sánchez durante esta entrevista.

"Hacer de la necesidad virtud"

Siempre he dicho después del 23 de julio que tenemos que hacer verdad esa famosa frase, ese famoso refrán, de 'hacer de la necesidad virtud'", ha expuesto Sánchez en relación al "gobierno progresista" que debían alcanzar tras el resultado de las elecciones generales del 23J y, por consiguiente, a los pactos para lograrlo.

De ahí que, "antes o después debíamos tomar decisiones vinculadas con los indultos o la amnistía, y creo que hay virtud en esta decisión, porque, de una vez por todas, tenemos que dejar atrás la deriva judicial provocada por ese trauma que representó el 2017, el 1 de octubre de 2017", ha subrayado el dirigente del Ejecutivo.

"Podemos hacer que en Cataluña se garantice una convivencia comparable a la que tienen otros territorios", ha añadido en referencia, entre otras medidas alcanzadas, a la ley de amnistía.

Además, ha mostrado su total confianza en esta ley de amnistía, ya que "estoy tan convencido de las virtudes de la ley de amnistía que estoy persuadido de que el Partido Popular, si no hubiera dependido de los votos de Vox para poder sacar adelante su investidura y solamente del nacionalismo periférico, hubiera aprobado la ley de amnistía".

"El señor Aznar indultó a 1400 personas en un solo día"

"La oposición en muchas ocasiones me critica que no cumplo con la Constitución. Desde que yo soy presidente del Gobierno, la Constitución se cumple en todos los territorios de España", ha defendido Pedro Sánchez antes de criticar el proceder del PP: "Cuando gobernó el Partido Popular, hubo dos referéndums ilegales y nos llevó a la mayor crisis constitucional y territorial de la historia de nuestra democracia"

Una acusación dirigida al Partido Popular, en general, y a José María Aznar, en particular: "El señor Aznar, no una mesa entre partidos políticos, que es lo que ahora nosotros tenemos con ERC y con Junts. Es que ellos, para tratar de frenar la violencia y lograr la paz en Euskadi y en España como consecuencia del terrorismo de ETA, se reunieron en Suiza", ha señalado Sánchez en relación a las mesas que el PSOE mantendrá con ERC y Junts con varios verificadores.

"El señor Aznar indultó a 1400 personas en un solo día. El señor Aznar pactó con CIU y con el PNV. Y no se cayó el mundo, no se rompió España, no se hundió la economía española. Al contrario, incluso esas reuniones que hizo con la banda terrorista, lo que representaron en el fondo fue un gran un aplauso de la mayoría de las fuerzas políticas, entre ellas el partido socialista, que vio, ante una situación extraordinariamente compleja, una enorme voluntad del Gobierno de España por superar ese conflicto y también por lograr la paz en Euskadi", ha señalado el socialista.

Un ejemplo que ha querido sacar a colación de que se trata de "situaciones anormales, sin duda alguna, pero la situación de la que venimos desde 2017 no es, en absoluto, normal".

"El bloqueo del poder judicial por parte del PP es un caso claro de 'lawfare'"

"A la pregunta de si existe 'lawfare' en España, yo le digo que sí existe 'lawfare' en España. Es el que practica el Partido Popular". Así de retundo ha respondido Sánchez a Susanna Griso sobre la pregunta de si le preocupan las críticas por la inclusión del 'lawfare' en los acuerdos alcanzados con las fuerzas independentistas catalanas.

Con ello, el líder del PSOE hacía relación al bloqueo del Consejo General del Poder Judicial: "El 'lawfare' es la politización de la Justicia. No hay mayor politización de la Justicia que llevar cinco años bloqueando el CGPJ porque simplemente no quiere reconocer el resultado electoral". "Lo que no es aceptable ni asumible es que se bloquee la renovación del CGPJ por parte del jefe de la oposición", ha criticado Sánchez en una clara referencia a Feijóo.

Asimismo, y siguiendo con lo anterior, Sánchez ha comunicado que propondrá a Feijóo "una comisión de trabajo" para desbloquear el CGPJ. En ella se negociará no solo la renovación del Consejo General del Poder Judicial, sino también la financiación autonómica y la modificación del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término 'disminuidos' y sustituirlo por 'personas con discapacidad'.

Con esto, el líder del Ejecutivo ha querido mostrar que desde Moncloa están abiertos a negociar y a ofrecer propuestas al Partido Popular mientras que la formación de Feijóo y Vox solo convocan manifestaciones.

Sobre la ruptura Podemos-Sumar: "Vamos a tener que negociar un poco más"

La ruptura entre Sumar y Podemos ha copado los titulares desde que se conoció la noticia, por lo que no podía faltar que el caso hiciera acto de presencia en la entervista. "Podemos abandona Sumar y entra en el grupo mixto, y posiblemente le van a hacer la oposición a Sumar. ¿No le preocupa? ¿No le complica todavía más esa negociación (en referencia a los Presupuestos Generales del Estado) que ya se ve lastrada por las exigencias de Bruselas?" ha preguntado la periodista.

"Evidentemente vamos a tener que negociar un poco más, pero con una fuerza progresista como Podemos, en este caso en el grupo mixto", ha respondido Sánchez, quitándole importancia al asunto y mostrando escasa preocupación ante la ruptura en la coalición de izquierdas liderada por Yolanda Díaz.

Sánchez confirma el "rediseño" del impuesto extraordinario a las energéticas

Entre los anuncios que ha lanzado este jueves por la mañana Pedro Sánchez está el del "rediseño" del impuesto extraordinario a las energéticas, una medida en la que ya se está trabajando en Moncloa y que el propio presidente ha negado que se deba a las advertencias de Repsol de que este impuesto "condiciona" sus inversiones en España.

Este impuesto tiene su origen en los beneficios "por no hacer nada" -en palabras de Sánchez- que han obtenido las compañías energéticas durante la crisis energética, motivo que llevó al Ejecutivo a plantear dicho gravamen. "En toda crisis hay sectores que se benefician", ha apuntado el socialista.

"¿Qué es lo que estamos viendo ahora mismo? Afortunadamente, gracias también a la política energética europea y en España de las energías renovables estamos viendo que la factura de la luz está reduciéndose, que el precio de la energía se está conteniendo, continúa alto pero se está reduciendo, y también estamos viendo que hay proyectos industriales que necesitan también de esa cobertura de una política energética que, de alguna manera, estimule, incentive estas grandes inversiones en energía renovable", ha expresado.

Debido a esta nueva situación, el presidente ha confirmado durante la entrevista que el impuesto extraordinario a las energéticas está ahora mismo en una fase de "rediseño" con el objetivo de estudiar cómo se pueden incentivar dichos proyectos industriales.

Por otro lado, Sánchez ha querido dejar claro que en España no falta seguridad jurídica, argumento que ha defendido alegando que el 20% de todos los proyectos mundiales vinculados con el hidrógeno verde, "que es la energía del presente y del futuro, están localizados en España". "Y eso tiene mucho que ver la seguridad jurídica, que no dio, por cierto, el Gobierno de Rajoy, que se planteó la eliminación de las primas a las renovables, con efectos retroactivos. Nos abrió muchos laudos a nivel internacional por eso que, afortunadamente, gracias a la capacidad negociadora de las vicepresidentas, pues hemos ido cerrando y acordando", ha remarcado.

La 'no aparición' de Carles Puigdemont en el libro de Sánchez

Susanna Griso ha aprovechado la ocasión para preguntarle a Sánchez por la reciente publicación del último libro del político, 'Tierra firme'. "Pisar tierra firme es abordar las transformaciones que hay que hacer en España", ha explicado el presidente del Gobierno al comienzo mismo de la entrevista.

Eso al inicio, y al final, Susanna le ha preguntado por la 'no aparición' de Carles Puigdemont en dicho libro: "Ni una mención en 370 páginas", ha comentado con sorna la periodista.

"El libro termina el 23 de julio". Así de conciso le ha respondido el presidente antes de explicar que el libro "es un relato en primera persona de los últimos cuatro años. Hemos tenido una pandemia, aún sufrimos una guerra de Putin en Ucrania... Muchas cosas que creo que son de interés para la ciudadanía española, y trato de aportar algo de luz a algunas de las preguntas que legítimamente se hacen los ciudadanos durante estos últimos cuatro años".