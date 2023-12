Pedro Sánchez propondrá a Feijóo "una comisión de trabajo" para desbloquear el CGPJ

La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sido uno de los temas protagonistas durante la entrevista de Susanna Griso a Pedro Sánchez en el programa Espejo Público de Antena 3. Un bloqueo del poder judicial que el presidente del Gobierno ha achacado al Partido Popular, sacando a colación un término muy de moda últimamente, el del 'lawfare'.

"Con el PP he llegado a tres acuerdos, dos con el señor Casado, uno con el señor Feijóo, para renovar el CGPJ. ¿Qué es lo que pasó? Lo que ha pasado es lo que estamos viendo, un caso de libro de 'lawfare', de politización de la Justicia con el bloqueo del CGPJ", ha criticado el líder del Ejecutivo.

"Esas evocaciones al 'lawfare', a la guerra sucia judicial, ¿no le preocupan que puedan tener eco en Europa?", le ha preguntado al respecto Susanna. Pregunta que se debe a que "la mayoría de asociaciones se han quejado en Bruselas de que el Gobierno compre los argumentos independentistas, el relato de Junts".

"Sí existe 'lawfare' en España, es el que practica el Partido Popular"

"A la pregunta de si existe 'lawfare' en España, yo le digo que sí existe 'lawfare' en España. Es el que practica el Partido Popular". Así de retundo ha respondido Sánchez a Susanna Griso sobre la pregunta de si le preocupan las críticas por la inclusión del 'lawfare' en los acuerdos alcanzados con las fuerzas independentistas catalanas.

Con ello, el líder del PSOE hacía relación al bloqueo del Consejo General del Poder Judicial: "El 'lawfare' es la politización de la Justicia. No hay mayor politización de la Justicia que llevar cinco años bloqueando el CGPJ porque simplemente no quiere reconocer el resultado electoral". "Lo que no es aceptable ni asumible es que se bloquee la renovación del CGPJ por parte del jefe de la oposición", ha criticado Sánchez en una clara referencia a Feijóo.

"Una comisión de trabajo" para hablar del CGPJ

En esta entrevista en Espejo Público, Pedro Sánchez también ha asegurado que va a proponer al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "una comisión de trabajo" para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, así como la financiación autonómica y la modificación del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término 'disminuidos' y sustituirlo por 'personas con discapacidad'.

De esta manera, el Gobierno quiere abordar con el PP la reforma del sistema de financiación autonómica, el "cumplimiento constitucional" -en lo referido a la reforma del CGPJ- y la modificación del artículo 49 de la Carta Magna. Con esto, el líder del Ejecutivo ha querido mostrar que desde Moncloa están abiertos a negociar y a ofrecer propuestas al Partido Popular mientras que la formación de Feijóo y Vox solo convocan manifestaciones.

En esa línea, ha criticado que estos dos partidos tratan "de correr un maratón como si fuera una carrera de cien metros" y, por eso, entiende que "se les va a hacer muy larga" esta legislatura.