Pedro Sánchez: "Aznar indultó a 1.400 personas en un día y se reunió con ETA en Suiza"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido al plató de Espejo Público para ser entrevistado por Susanna Griso. Es la primera entrevista en Antena 3 desde el inicio de la nueva legislatura. El jefe del Ejecutivo ha contestado a las críticas por parte de la derecha por sus pactos con el independentismo y por el registro del proyecto de ley de amnistía.

Pedro Sánchez ha aclarado en Espejo Público que "con el Partido Popular hubo dos referéndums ilegales" en Cataluña: "La oposición me critica que no cumplo con la Constitución. Desde que soy presidente se cumple en todos los territorios. Con el PP hubo dos referéndums ilegales y nos llevó a la mayor crisis constitucional y territorial de la historia de la democracia".

"El señor Aznar no se reunió en una mesa no entre partidos políticos, que es lo que nosotros tenemos con Esquerra y con Junts; su Gobierno, para tratar de frenar la violencia y lograr la paz en Euskadi y en España como consecuencia del terrorismo de ETA, se reunieron en Suiza con la banda terrorista", ha cargado Sánchez contra el expresidente popular.

Y ha abundado: "No lo digo como comparación; es el espejo que hay que ponerle a la derecha. El señor Aznar indultó a 1.400 personas en un solo día, pactó con CIU y con el PNV... en fin, no se cayó el mundo, no se rompió España ni se hundió la economía española. Al contrario, esas reuniones con ETA representaron un gran aplauso de las fuerzas políticas, entre ellas el PSOE".

"¿Son situaciones anormales? Sin ninguna duda. Pero la situación desde 2017 no es en absoluto normal"

Pedro Sánchez ha justificado así la amnistía: "Si uno coge el contenido de los proyectos de ley que presentó el independentismo durante la pasada legislatura eran abiertamente inconstitucionales. Después del 23Jtenemos que hacer de la necesidad una virtud. Había que contar con un Gobierno progresista".

"Antes o después había que tomar decisiones. Creo que hay virtud porque una vez por todas tenemos que dejar la deriva judicial por ese trauma en 2017", ha apuntado el jefe del Ejecutivo en Espejo Público.

Confirma que habrá cuatro mesas y dos verificadores distintos: "Efectivamente, nosotros vamos a tener cuatro mesas entre partidos políticos: dos con Esquerra y dos con Junts. Vamos a tener dos verificadores distintos. ¿Son situaciones anormales? Sin ninguna duda. Pero la situación desde 2017 no es en absoluto normal. Estas medidas van a tratar de recuperar un debate normalizado sobre la cuestión territorial en España".

Apoyo de 178 diputados

La ley de amnistía será votada por una mayoría de 178 diputados: "Estamos hablando de un número no menor de los representantes de los ciudadanos". Sánchez ha llegado a asegurar que el PP habría aprobado dicha ley: "Estoy tan convencido de las virtudes de la ley de amnistía estoy persuadido de que el PP si no hubiera dependido de los votos de Vox y solo del nacionalismo periférico, hubiera aprobado la ley de amnistía".

"Amnistiar es perdonar", ha defendido Pedro Sánchez. "No es cierto" que el Estado se ha equivocado: "Se hace una reivindicación de la democracia. Se plantea un horizonte de superación". "Estas medidas al final van a lograr tratar de recuperar un debate normalizado sobre la cuestión territorial que desde 2017 no tenemos", apunta el mandatario socialista.

Justifica su cambio de posición

"Hay que superar todo aquello y mirar hacia el futuro. Da la sensación que solo la ley de amnistía ha sucedido en España. La Constitución española surge de una amnistía. En Europa se han aprobado 50 amnistías desde la II Guerra Mundial", ha justificado el presidente del Gobierno.

Sobre sus cambios de opinión: "Adolfo Suarez cambió de opinión cuando legalizó el Partido Comunista, Felipe González sobre la OTAN... Ha habido cambios de posición. Hablamos que 178 escaños quieren esa medida para superar esa contienda judicial. La política es plantear soluciones concretas a contextos concretos".

Críticas de Aznar en Espejo Público

El expresidente de España, José María Aznar, fue tajante también en Espejo Público al hablar de la situación en la que se encuentra el país: "Es el momento más crítico tras el golpe de Estado de 23F y vamos a tener dificultades para salir".

Considera que se están discutiendo dos cosas: si se produce una amnistía y si la Constitución resiste y la nación española continúa: "Creo que lo que está encima de la mesa es un proyecto de deconstrucción constitucional, de sustitución del régimen de 78 y si España va a continuar siendo una nación o va a ser una confederación de 'republiquillas' ridículas", expresó el expresidente en Espejo Público, señalando también que el 'muro' de Sánchez es toda una "declaración de guerra".

También criticó que el PSOE no incluyera la amnistía en su programa electoral: "Se ha ido a unas elecciones diciendo que no iba a haber amnistía, que no entra en la Constitución y que se iba a traer a un fugado de la justicia para ser jugado y después de las elecciones estamos haciendo lo contrario".