No te pierdas la entrevista de Pedro Sánchez este jueves 7 de diciembre en Espejo Público

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez visita este jueves 7 de diciembre el plató de Espejo Público para charlar con la periodista Susanna Griso sobre el inicio de su legislatura, la XV de la historia de la democracia española.

Sánchez ha conseguido sacar adelante su Gobierno tras el pacto con Junts per Catalunya que se ha sellado a cambio de conceder la amnistía a los líderes independentistas. En una reciente entrevista Sánchez reconocía que la amnistía no entraba en sus planes inmediatos. Además, el líder del PSOE señalaba que lo que hace la amnistía es "poner el contador a cero" pero "no es poner la memoria a cero".

Las negociaciones con Puigdemont se están llevando a cabo en Suiza en medio de un gran secretismo. El encuentro ha estado arbitrado por un verificador, el diplomático salvadoreño Galindo Vélez.

Sánchez reconocía en esta entrevista que una ley de amnistía no estaba en sus planes inmediatos: "Hay que hacer de la necesidad virtud, yo no tenía pensado hacer una amnistía como el siguiente paso". "No era el paso que tenía pensado dar", reconoce mientras asume "las motivaciones" tras la norma: "Que haya un gobierno progresista" y "poner freno al avance del PP con la ultraderecha", y, también, "seguir una política coherente con la política de normalización y estabilización".

