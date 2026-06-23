Seis detenidos tras los registros en el Ayuntamiento de Soria, cuatro de ellos en la provincia y dos en Madrid

La investigación abierta en torno al Ayuntamiento de Soria ha dado este martes un nuevo paso con la detención de seis personas durante el operativo desplegado por la Guardia Civil. Cuatro de los arrestos se han practicado en la provincia soriana y dos de ellos en Madrid, mientras los agentes continúan desarrollando registros relacionados con la causa.

Desde primera hora de la mañana, efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria han llevado a cabo distintas actuaciones, para ser exactos, tres registros autorizados judicialmente: uno en dependencias del Ayuntamiento de Soria y otros dos en domicilios particulares vinculados a la investigación.

Una investigación abierta

La Subdelegación del Gobierno en Soria ha informado de que la operación sigue en marcha y no descarta que puedan producirse nuevas detenciones conforme avancen las diligencias.

Las actuaciones se centran en el esclarecimiento de una serie de presuntos delitos entre los que figuran tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.

Por el momento, las autoridades no han facilitado la identidad de las personas detenidas ni más detalles sobre su posible relación con los hechos investigados.

Registros bajo secreto de sumario

Los agentes también han inspeccionado dos inmuebles particulares relacionados con la investigación judicial.

Las diligencias permanecen bajo secreto de sumario, por lo que la Guardia Civil no ha ofrecido información adicional sobre el contenido de los registros ni sobre el alcance concreto de la investigación.

La operación está siendo desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria. La investigación se lleva a cabo a instancias de la Fiscalía de la Audiencia Provincial y bajo la dirección del Tribunal de Instancia, plaza número 3.

Comunicado del Ayuntamiento de Soria

Mientras continúa el operativo, el Ayuntamiento de Soria ha emitido un comunicado en el que asegura que está ejecutando "con la máxima colaboración" con la autoridad judicial y con los agentes encargados de la investigación.

El Consistorio señala que está facilitando toda la documentación y la información que le está siendo requerida durante las diligencias. Asimismo, explica que, al encontrarse el procedimiento bajo secreto de sumario, desconoce el alcance concreto de la investigación y considera necesario esperar a las comunicaciones oficiales que puedan producirse.

Por ello, hace un llamamiento a la "prudencia, la responsabilidad y el respeto a los procedimientos judiciales", evitando "especulaciones o conclusiones anticipadas" mientras la causa sigue abierta. El Ayuntamiento concluye reiterando su compromiso con la transparencia, la legalidad y la colaboración con la Administración de Justicia.

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