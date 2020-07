El secuestrador de Ortega Lara amenaza con huelga de hambre si no lo excarcelan

El preso de ETA Iosu Uribetxeberria (uno de los secuestradores de Ortega Lara), que tiene cáncer y sufre metástasis, ha anunciado que, si el Gobierno no le pone en libertad, comenzará una huelga de hambre con el fin de poder "morir con dignidad".

En una entrevista concedida al diario Gara, Uribetxeberria ha señalado que, por ser un enfermo grave, "de acuerdo con las leyes", tiene que ser puesto en libertad condicional. En este sentido, ha señalado que pretende "gozar" con su familia y personas más cercanas, "aunque sólo sean cuatro días".

Por ello, ha señalado que, si el Ejecutivo no accede a su puesta el libertad, asume que "será una decisión muy dura" para él. "No me quedaría otra salida que la huelga de hambre", ha asegurado, para precisar que, "si el odio llega a ese extremo" de mantenerle recluido, su opción "será la de morir con dignidad". Iosu Uribetxeberria ha sido trasladado desde la cárcel de León a una habitación especial para presos en el Hospital Donostia debido a la grave enfermedad que padece.