Santiago Abascal responde a la polémica del chat de los exmilitares que a Vox le preocupa el "chat de ETA"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha subrayado que es "tan evidente" que rechaza los comentarios de un grupo de WhatsApp de exmilitares, en el que uno de los participantes habló de fusilar a "26 millones de hijos de puta", que no dará "ningún titular" al respecto. "No aceptamos que el PSOE nos diga lo que es o no es noticia. Nos preocupa mucho el chat de ETA, de las mafias o del comunismo o el separatismo golpista (…) Nosotros lo que condenamos es que el PSOE esté gobernando con ETA", ha asegurado el líder de Vox a los medios de comunicación cuando se le ha preguntado si condenaba esas expresiones. El diputado socialista Odón Elorza señaló directamente a los diputados de Vox al denunciar en el Congreso los comentarios del polémico chat.

Casado: Intolerable

El líder del PP, Pablo Casado, ha calificado de "intolerable" el chat de militares retirados y ha dicho que espera que, una vez que este asunto está en la Fiscalía, se abra un procedimiento para depurar responsabilidades. "Vi anoche este chat y me parece absolutamente lamentable e intolerable. He conocido por los medios de comunicación que ya está en manos de la Fiscalía y, por tanto, espero que haya un procedimiento para depurar las responsabilidades que sean oportunas", ha declarado Casado en Roses (Girona), donde se ha reunido con los presidentes de cofradías de pescadores junto al presidente del PPC, Alejandro Fernández.

El rey, al margen

Ante las voces que piden que el rey se desmarque de los militares retirados, como ha solicitado expresamente el ministro de Consumo, Alberto Garzón, Casado ha señalado que "la función del Rey es una función de imparcialidad absoluta como jefe del Estado y como símbolo de la nación española, de su unidad y permanencia". Dicho esto, ha subrayado que en el caso de Felipe VI esa imparcialidad "ha sido absolutamente escrupulosa durante todo su reinado desde hace ya seis años". "Creo que el compromiso de la Casa Real con la democracia, desde su restauración hace 45 años, ha sido absolutamente irreprochable", ha indicado, para añadir que la ministra de Defensa, Margarita Robles, también ha contestado sobre este asunto y "está de acuerdo" con ella. En este punto, Casado ha insistido en que el rey "está al margen de todas estas cuestiones" y ha recalcado que España cuenta con unas Fuerzas Armadas "comprometidas con la democracia" y "con las libertades fundamentales".