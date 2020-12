El Ministerio de Defensa reporta a la Fiscalía el chat de militares retirados en el que hablaban de un golpe de estado y fusilamientos

El Ministerio de Defensa ha remitido a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el chat de militares retirados del Ejército del Aire en el que se hablababa de un golpe de Estado contra el Gobierno y su deseo de "fusilar a 26 millones" de personas.

La conversación de WhatsApp pertenece a miembros de la XIX promoción del Ejército del Aire, todos ya retirados, e incluye mensajes contra el Ejecutivo de coalición, habla de "pronunciamientos" y de su deseo de "muerte" de los miembros del Gobierno.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha decidido poner el asunto en manos de la Fiscalía, según ha confirmado un portavoz de su Departamento, por si los hechos en ella reflejados fueran constitutivos de delito, "cometido por personas que además pudieran atribuirse la condición de militares en activo, sin serlo".

El ministerio presidido por Robles cree que es la Fiscalía quien debe investigar esta conversación privada entre militares y destaca su voluntad de "salvaguardar" el honor y la imagen pública de las Fuerzas Armadas.

Defensa subraya que los miembros de e los Ejércitos y la Armada están "volcados" en el cumplimiento de las funciones que les atribuye la Constitución y "su conducta ejemplar" nada tiene que ver con manifestaciones "que repugnan al respeto debido en una sociedad democrática, pluralista y basada en la libertad política e ideológica".

"Su conducta ejemplar nada tiene que ver con manifestaciones que repugnan al respeto debido en una sociedad democrática, pluralista y basada en la libertad política e ideológica. Y no deben ver perjudicada su estimación pública, ganada con su constante entrega a su deber, a la sociedad española y, en este tiempo, a quienes sufren más gravemente las consecuencias de la pandemia, por actuaciones que les son totalmente ajenas y que podrían merecer además un reproche penal", explica el escrito de defensa remitido a la Fiscalía.

Las supuestas frases del chat de militares desveladas por Infolibre

- "Yo lo he leído [un libro de Pío Moa, Mitos de la Guerra Civil], como buen facha, y si es verdad lo que dice (para mí sí lo es) no queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta"

- "Me he levantado esta mañana totalmente convencido. No quiero que estos sinvergüenzas pierdan las elecciones. No. Quiero que se mueran todos y toda su estirpe. Eso es lo que quiero. Es mucho pedir?". En ese momento, un mensaje enviado con el teléfono de Beca da como respuesta: "Pero Curro [apodo amistoso para Molina] para que mueran hay que fusilarlos y hacen falta 26 millones de balas!!!!!!!!!!"

- "Algún día… lo filibusteros de la puta ANC [Asamblea Nacional Catalana]… pagarán por esto y por otras cosas…"

- "Qué pena… no estar en activo para desviar un vuelo caliente de las Bárdenas a la casa sede de estos hijos de puta.."

- "Cada vez insultarán y ofenderán más (donde más duela) mientras les salga gratis. El nivel de doma que han conseguido con los españoles (todos) es insuperable. Como los monos del tríptico ni vemos ni oímos ni hablamos"