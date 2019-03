Sánchez-Camacho exige a Mas un diálogo "leal, sincero y legal" con Rajoy

Alicia Sánchez-Camacho ha pedido al presidente catalán, Artur Mas, que encare un diálogo "leal en el marco de la legalidad" con Mariano Rajoy. "Si se está produciendo este dialogo entre Rajoy y Mas, como publican algunos medios, le pedimos que juegue limpio y diga lo mismo a Rajoy que a Oriol Junqueras. Que haya una negociación sincera, leal y en el marco de legalidad", ha dicho la líder popular en una rueda de prensa en Barcelona.

En todo caso y tras la reunión de Mas con Rajoy el pasado 29 de agosto en La Moncloa, ha advertido que "a día de hoy, Rajoy no permitirá una consulta ilegal como la que quiere hacer Mas": "Es ilegal y ya lo sabe ahora. No hace falta que hable con Rajoy para después, en un año, echar la culpa al Gobierno de que se boicotea la consulta. No se puede boicotear lo que es ilegal".

Así, Sánchez-Camacho ha instado a Mas a apostar por la "sinceridad, lealtad y coherencia política" y "dejar de banda los tacticismos políticos", porque "no se puede contentar a todo el mundo y engañar a todo el mundo al mismo tiempo". A su juicio, el presidente catalán muestra "un discurso diferente depende de quien sea el interlocutor y está jugando a la ambigüedad".

"Lo que no puede tener es un doble lenguaje -ha criticado-. Decir una cosa a Rajoy y rectificar al día siguiente para satisfacer a los independentistas. Está iniciando un camino muy peligroso. Está promoviendo el proceso independentista con una mano y con la otra le dije a Rajoy que cree que esto tendrá unos límites". Acusándole en reiteradas ocasiones de estar al servicio de ERC y la Asamblea Nacional de Catalana (ANC), la dirigente ha exigido a Mas que "aparque definitivamente" ese proceso y afronte un "diálogo entre los dos gobiernos, algo que entra dentro de la normalidad".

Según la líder del PPC, "el presidente Rajoy está dispuesto al diálogo basándose en el cumplimiento de la legalidad y la sinceridad y lealtad. Esperemos que Mas haga lo mismo. Que haga los esfuerzos necesarios y que la negociación suficientemente intensa". "Creemos -ha insistido- que es el momento de decir la verdad a todo el mundo y si se está en un proceso de negociación que celebramos, porque es importante y necesario, será la única vía para salir de este camino independentista".

En este sentido, ha advertido al presidente catalán de que si después de la Diada del 11 de septiembre "fija una fecha para la consulta que sabe que es ilegal, estará volviendo a engañar y estará afectando a un proceso de negociación que es vital". "No formaría parte de la lealtad institucional que fijara una fecha. Si cede a las presiones y lo hace, será un escollo que no beneficiará a la necesaria relación de dialogo con Rajoy", ha dicho.

"Entramos en una semana decisiva donde esperamos que haya un punto de inflexión en el proceso soberanista", ha recalcado Sánchez-Camacho, quien ha lamentado que "por segundo año se haya convertido la Diada en el escaparate mundial del independentismo". La líder del PPC ha asegurado que mañana por la mañana anunciará si asistirá al acto institucional del Parque de la Ciutadella, y ha adelantado por otro lado que el acto los populares quieren organizar en la Plaza del Rey ese mismo día será probablemente por la mañana: "Tenemos que cerrar la hora, pero tenemos el permiso".