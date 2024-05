Montserrat reprocha a Ribera las alianzas del Gobierno: "No me hable de Le Pen, que han entregado la gobernabilidad de España a un prófugo de la Justicia"

La socialista Teresa Ribera y la 'popular' Dolors Montserrat protagonizan el debate electoral de cara a las elecciones europeas que tendrán lugar entre el 6 y 9 de junio. En España, los ciudadanos acudirán a las urnas el domingo 9.

Las dos mujeres son cabeza de lista para representar al PSOE y PP -respectivamente- en el Parlamento Europeo. Una nueva oportunidad para medir sus fuerzas después de las elecciones gallegas, vascas y catalanas.

El debate emitido en laSexta y moderado por la periodista Ana Pastor ha comenzado hablando de economía, impuestos y trabajo. Montserrat no ha dudado en rebatir los datos del paro y en que los socialistas aseguran que la economía española "va como un cohete".

La del PP asegura que uno de cada cuatro jóvenes no tiene empleo y desde el PP proponen que los jóvenes, en los cuatro primeros cuatro años de su primer trabajo no paguen impuestos. Además, durante el desarrollo del debate ha mostrado un gráfico con los niveles de pobreza con el Gobierno de Sánchez en el poder. "¿Por qué uno de cada cuatro jóvenes no tiene un empleo? Si la economía va tan bien, ¿por qué sube la cesta hasta un 30%?". "No sean tan triunfalistas.... la gente no llega a final de mes", añadía.

"Se nota que hay elecciones cuando el PP anuncia que quiere bajar impuestos", responde Teresa Ribera. A su vez destaca que la tasa de desempleo juvenil ha caído "drásticamente".

La propuesta del PP volvía a salir en el debate en el bloque de impuestos: "Los jóvenes tienen que huir de las ciudades donde quieren vivir porque han subido tantísimo los precios de la vivienda... Nosotros ponemos el dinero en el bolsillo de los jóvenes", afirma.

Puigdemont se 'cuela' en el debate de las elecciones europeas

En el debate electoral de cara a los comicios europeos también se han colado los socios de Gobierno de Pedro Sánchez. En especial, el partido de Junts, que lidera Carles Puigdemont.

Dolors Montserrat ha reprochado las alianzas que ha formado el PSOE para seguir en Moncloa: "No me hable de Le Pen... Ustedes gobiernan España con Junts, Junts que Sánchez le dijo que era Le Pen. Ustedes han entregado la gobernabilidad de España a un prófugo de la justicia. No me hable de populismos, de extremismos, de bulos, porque ustedes están entregando la gobernabilidad de España a un prófugo de la justicia, por sólo siete votos", aseguraba .

Durante el debate también se ha tratado temas como la agricultura, la crisis diplomática con Argentina y las declaraciones de Javier Milei o la ley del 'solo sí es sí', donde la cabeza de lista del Partido Popular para las elecciones europeas volvía a mostrar un gráfico en el que se veía un dato: 1.100, refiriéndose a los agresores sexuales y violadores, a los que se les ha rebajado la pena o han sido excarcelados.

