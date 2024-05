El Gobierno muestra su fragilidad al dejar caer la segunda ley en una semana: "Está roto"

El Gobierno de España retira el proyecto de la 'ley del suelo' tan solo unos minutos antes de que se debatiera y se votara hoy, en el Congreso de los Diputados. Sumar, el partido que lidera Yolanda Díaz, había adelantando que votarían en contra de esta ley y volverían a dejar solo al PSOE.

El presidente Pedro Sánchez ha tomado esa decisión para no sufrir otra derrota parlamentaria como la que ya tuvo con la ley que endurecía el proxenetismo y que no salió adelante al no contar con el apoyo de sus socios. Este habría sido el segundo 'varapalo' de esta semana para el Partido Socialista Obrero Español.

La ley del proxenetismo no contaba con los apoyos necesarios para seguir adelante. La diferencia con este reforma de la 'ley del suelo', es que ésta sí se había aprobado anteriormente en el Consejo de Ministros. Y la vicepresidenta Díaz explica que los socialistas ya conocían la postura de su partido.

"No se toma en consideración", expresaba la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol. Tan solo 48 horas más tarde, de martes al jueves, Armengol volvía a pronunciar una frase similar: "El Gobierno ha retirado el proyecto de ley -del suelo-".

El PSOE no critica a Sumar, sino que señala al Partido Popular como el "culpable" de que la ley se haya retirado de su tramitación parlamentaria. Así lo expresaba la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.

Ha explicado además que la reforma respondía a una demanda de comunidades autónomas y municipios de todos los colores políticos, pero mayoritariamente del PP. Y todo cuando el PP todavía no había anunciado cuál iba a ser su voto. Los 'populares' insisten en que el problema no son ellos, sino del Gobierno, que está "roto".

"El Gobierno tiene un problema con el Gobierno", decía el portavoz del PP, Borja Sémper, en la misma línea. Además, ha afirmado que la idea del PP era la de "negociar" la reforma de la ley. "Hemos pedido negociar, tenemos una propuesta", ha añadido.

Pero hay más ejemplos de lo que califican como una "fragilidad" del PSOE, que no ha sido capaz de frenar dos iniciativas del partido de Alberto Núñez Feijóo y que han salido adelante con el apoyo de los socios de Sánchez: recuperar la posición histórica de España sobre el Sáhara y pedir al Gobierno que rebaje de nuevo el IVA de los alimentos.

En total, el PSOE ha acumulado un total de seis derrotas en las votaciones de esta semana. A las citadas, se suman otras tres de política exterior. Se votó por puntos la moción del PP sobre política exterior y los socialistas han perdido tres votaciones. En una de ellas, exigiendo al Gobierno que revoque su giro sobre el Sáhara. También votando en contra de condenar la violación de derechos humanos en "dictaduras" de América Latina, pero ambos puntos han salido adelante.

El Gobierno de coalición cosechó su primera derrota parlamentaria el 10 de enero de 2024, cuando Podemos tumbó el decreto ley que incluía una reforma del subsidio por desempleo. Tres semanas después llegó la segunda. En esa ocasión fue Junts la que rechazó la proposición de Ley de Amnistía en la votación.

La ley del Suelo, para después de las elecciones europeas

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, asegura que el Ejecutivo no aparcará la reforma de la Ley de Suelo y que volverán a llevarla al Congreso para que se apruebe con un "amplio consenso". Confían en que pueda salir adelante después de las elecciones europeas.

El Gobierno retiraba del orden del día del pleno del Congreso la votación de la reforma de la Ley del Suelo al no contar con los votos suficientes que garantizasen su aprobación y ante la posibilidad de cosechar una nueva derrota.

El portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, ha lanzado un sutil órdago al PSOE advirtiéndole de que el camino para aprobar leyes -como la reforma de la ley del suelo o la ley contra el proxenetismo- no es buscar apoyos en el PP, sino negociar con los socios de investidura.

La "soledad" y "debilidad" de Sánchez, según Feijóo

El PP alerta de la "soledad sin precedentes" y la "debilidad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que el Ejecutivo haya retirado la votación de la ley del suelo del pleno del Congreso porque peligraba su aprobación.

También destacan que este habría sido el "segundo varapalo" parlamentario que Sánchez sufre en una sola semana, después de que sus socios tumbasen la proposición de ley para frenar el proxenetismo.

"Sánchez no tiene capacidad para dirigir el futuro de la nación cuando sus prioridades legislativas no convencen ya ni a Yolanda Díaz", afirman fuentes oficiales del PP. El partido de Feijóo avisa de que Sánchez solo se dedicó a "negociar su legislatura" y no tuvo en cuenta que "tenía que negociar leyes" y ahora se evidencia que el Gobierno era "absolutamente débil y provisional".

