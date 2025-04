Salomé Pradas acusa a la jueza de limitar preguntas sobre la gestión de la DANA

La exconsellera del Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, ha emitido un comunicado este martes tras la comparecencia de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, en la causa que investiga la gestión de las administraciones durante la DANA de octubre. En su escrito, Pradas acusa a la jueza instructora de haber impedido preguntas clave relacionadas con la actuación del Gobierno central durante aquellos días.

La exresponsable autonómica, actualmente imputada en el caso, considera que el testimonio de Bernabé respalda algunos de los argumentos que ha defendido desde el inicio del procedimiento.

Pradas señala a la falta de aviso de la Confederación Hidrográfica

Según sostiene la exconsellera, la Confederación Hidrográfica del Júcar no emitió en ningún momento un aviso previo alertando de una posible crecida del Barranco del Poyo, una de las zonas que se vieron más afectadas por el temporal.

Además, subraya que fue ella quien, ante la evolución de la situación, solicitó la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Utiel, debido al desbordamiento del río Magro.

Estos dos puntos, según expone en su comunicado, se verían respaldados por la declaración prestada este martes por Pilar Bernabé en sede judicial.

Polémica por el borrado de imágenes del Palau de la Generalitat

La jornada ha estado marcada también por la denuncia pública de los grupos de la oposición en las Cortes Valencianas, que han advertido del borrado de las grabaciones de las cámaras de seguridad del Palau de la Generalitat correspondientes al día de la DANA.

A pesar de que se han facilitado imágenes de la llegada del presidente autonómico, Carlos Mazón, al CECOPI la tarde del 29 de octubre, concretamente a las 20:28 horas, los partidos de la oposición reclaman el acceso a otras grabaciones que, aseguran, no han sido entregadas.

Desde Compromís, Joan Baldoví ha cuestionado el criterio con el que se han mostrado unas imágenes sí y otras no: "No entendemos que sí que pueda tener acceso a esas grabaciones y por qué a las que la oposición pedimos no nos las facilitan".

Por su parte, José Muñoz, portavoz del PSPV, ha sido más contundente: "Mazón es un mentiroso compulsivo… respeto, respeto, respetas todo pero no respetas las pruebas amigo".

Camarero responde a las críticas

Ante estas acusaciones, la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Susana Camarero, ha defendido la legalidad del procedimiento seguido con las grabaciones del Palau.

"Las imágenes se borran cumpliendo la legalidad. Hay un plazo máximo de borrado", ha asegurado ante los medios, en respuesta directa a las críticas de la oposición.

