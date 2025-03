Sexta protesta contra Carlos Mazón cuando se cumplen cinco meses de la DANA: "Lo único que tiene que hacer es dimitir"

Entre las 25.000 personas que se han concentrado en el centro de Valencia, está María Teresa. Ella perdió a su hija de 43 años, a su yerno y a su nieto: "No avisaron. Lo que pido es justicia, porque otra cosa no me van a dar". También Toñi García, quien perdió a su marido y su única hija: "No me importa dónde estuvo Mazón, me importa donde no estuvo". También Dolores, Ernesto, Maite, Soraya, Carmela, han perdido algún miembro de su familia y hoy se suman a ese grito que dicen es necesario: "Lo único que tiene que hacer es dimitir".

Es la sexta protesta que se convoca, desde el pasado 29 de octubre. La presión social sobre el President de la Generalitat sigue creciendo. De hecho, hace unos días Mazón se vio obligado a suspender su visita a las fiestas de Castellón por motivos de seguridad, según explicaron fuentes del Gobierno Valenciano. Tampoco se ha dejado ver en las Fallas de Valencia, donde su presencia se redujo a la Cremà del monumento fallero, una visita que tampoco aparecía en su agenda pública.

Cinco meses después queda mucho trabajo

En los últimos días, 28 municipios que estaban en nivel 2 de emergencia han descendido al 1. Eso ha levantado la polémica entre algunos ayuntamientos que dicen todavía es necesaria muchísima ayuda. De hecho, todavía quedan 6000 ascensores por reparar, hay 10.200 vehículos pendientes de retirar, casas esperando ser derribadas, 2000 alumnos que deben trasladarse a otras localidades para ir a clase y un 15% de la red de metro que no funciona.

Han pasado cinco meses, pero desde entonces el tiempo pasa lentamente en muchas casas. Mariví nos enseña cómo su casa está pendiente de reforma: "Han quitado la talla, los obreros calculo que acabarán este verano, siendo optimistas". Perdió su coche, cuando se quedó literalmente en vertical, en su garaje: "Ahora voy con esta moto que me dieron los voluntarios".

Si preguntamos a Mari Loli, el reloj también se detuvo en su casa: "Pensaba que mis hijas y mi marido habían muerto, eso no se olvida". Ahora, día a día intenta recuperar su hogar: "Esta pared no estaba, entró el agua por aquí".

No olvidan el horror de una noche llena de ruido, ni el día siguiente envuelto en silencio. Carmen, a sus 70 años, estubo ahí desde el principio: "Necesito ayudar, no puedo estar en casa sentada, eso no se hace. Hay que salir y ver lo que está pasando". Hoy, hemos vuelto a su casa y nos ha explicado que ahora siempre intenta despedirse con cariño: "Yo era muy arisca, después de esa noche siempre digo te quiero, hay que ser más cariñosos. Por ejemplo, decir me voy a comprar adiós, te quiero, hay que despedirse". Asegura que todo ha cambiado desde ese día: "Ahora llueve y miro al barranco. El barranco es grande, pero el miedo más".

A pie de calle la huella de los que tanto ayudaron ha marcado a los afectados de muchos municipios: "Si no llega a ser por los voluntarios, yo he podido volver gracias a ellos que me han arreglado la casa", añade otra vecina.

Todas coinciden que todavía queda un largo camino por recorrer.

