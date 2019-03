Sáenz de Santamaría: "Solo los gobiernos fiables sacan a su país de la crisis"

En su reunión con los portavoces del PP en las comisiones para preparar el programa electoral, Sáenz de Santamaría ha advertido de que la estabilidad de la zona euro también depende de la fortaleza y solidez de los gobiernos de los distintos países, pero el Ejecutivo socialista se ha mostrado "incapaz de abordar ni uno solo de los problemas y ni una sola de las reformas" necesarias.

"Sólo los gobiernos sólidos" son capaces de afrontar esta crisis "con coherencia política y sensibilidad social", ha añadido la portavoz popular, quien por otra parte ha señalado que "entre todos" los países "debemos fortalecer el euro", que "nació para unirnos y no nos puede separar".

Sáenz de Santamaría ha señalado que el PP propone, ante la cumbre de la Eurozona que se celebra el jueves, un programa de reformas económicas que asuman "en firme" todos los países miembros, y espera en cualquier caso que se cierre con "un buen acuerdo". Los populares también quieren que desde la UE "se incentive y se respalde" a los Gobiernos "que están o van a estar dispuestos", como ha dicho que sería el caso de un Ejecutivo del PP, "a hacer un mayor esfuerzo y lograr los objetivos".

Ha asegurado que los populares están elaborando el programa de la misma forma en que trabajan "las empresas, "con objetivos y resultados".

"No sirven" por el contrario, "promesas que no se cumplen ni grandes discursos que les gusta mucho hacer a algunos", ha dicho la portavoz del PP, para quien la intervención del candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, ante los parlamentarios del PSOE ha sido "una muestra más de que no se puede confiar en el Gobierno".

Los socialistas, ha insistido, "no toman ni una decisión" y "esperan lo que les piden fuera, lo fían a las soluciones que les aporten desde fuera". Además ha apuntado que el PSOE hay "demasiados líderes para ningún liderazgo", y el Gobierno es "el único que no se ha enterado de que la legislatura está agotada" y cuanto más tarde en presentar un calendario electoral "más difícil será recuperarse".

Soraya Sáenz de Santamaría ha señalado que el objetivo fundamental que perseguirá el programa electoral socialista es la recuperación de la confianza y se sustentará en varios ejes. Entre ellos ha citado el equilibrio de las cuentas públicas, una reforma en profundidad del sector público, el impulso de la competitividad y, sobre todo, el apoyo a los emprendedores, a los que habría que poner "una alfombra roja" para permitirles abrir negocios o ampliarlos y crear empleo.