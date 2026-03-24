El Gobierno cierra filas con Montero: "Andalucía está en su corazón y España en su cabeza"

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, junto a los ministros José Manuel Albares (Exteriores) y Carlos Cuerpo (Economía), han comparecido para explicar las decisiones adoptadas por el Ejecutivo. Han descrito el Consejo de Ministros como emotivo, tras la que podría ser la última reunión de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, antes de encabezar la candidatura del PSOE en las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

Esta salida se produciría antes del siguiente Consejo, obligando a Pedro Sánchez a designar sustituto y abriendo la incógnita de si habrá una remodelación más amplia del Ejecutivo. Elma Saiz ha calificado a Montero como un "referente", mientras que Carlos Cuerpo ha destacado su "enorme labor" y ha reconocido que la echarán de menos tanto en lo personal como en lo profesional.

La portavoz del Gobierno ha asegurado que la ministra andaluza conoce perfectamente lo que necesita su comunidad: "Tiene a Andalucía en su corazón y a España en su cabeza. El ministerio de Hacienda ha puesto en manos de las comunidades autónomas para fortalecer los servicios públicos. A partir de ahora serán los ciudadanos andaluces quienes tengan la palabra", ha asegurado Saiz.

El paquete anticrisis

Uno de los principales focos ha sido el decreto de medidas para hacer frente al impacto económico de la guerra en Irán, aprobado el pasado viernes y que se votará este jueves en un pleno extraordinario del Congreso. La falta de unanimidad en la Junta de Portavoces por la negativa del PP ha impedido su inclusión en el pleno ordinario, lo que ha obligado a convocar esta sesión específica.

El Gobierno ha puesto sobre la mesa un paquete de 5.000 millones de euros para paliar los efectos de la guerra, especialmente en sectores como el primario o el transporte. Sin embargo, los apoyos no están garantizados. Junts condiciona su respaldo a medidas como la rebaja del IVA para autónomos, lo que mantiene abiertas las negociaciones.

Elma Saiz ha evitado adelantar el resultado: "El libro hay que leérselo hasta el final", ha señalado, apelando a la responsabilidad de los grupos parlamentarios. Por su parte, Carlos Cuerpo ha asegurado que esperan "un apoyo unánime". El segundo decreto aprobado el viernes, centrado en vivienda, se votará más adelante, como tarde el 29 de abril.

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