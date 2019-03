Rubalcaba: "Me he sentido unánimente apoyado por toda la Ejecutiva"

Pérez Rubalcaba ha reiterado que se ha "sentido unánimente apoyado"por los miembros de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, después de una reunión de cuatro horas para analizar los resultados de las elecciones en Galicia y el País Vasco. El líder socialista también ha añadido que nadie le insinuó dentro de su partido que quisiese ser candidato. Unos resultados electorales que no ha dudado en decir que "no eran los esperados".

Preguntado sobre las elecciones catalanas y sobre las acusaciones del PP de no mostrarse claro con su postura en Cataluña, el Secretario General de los socialistas ha reconocido que entre el PSC y el PSOE "hay un margen de discrepancia en relación con el tema al derecho a decidir, en el que no estamos de acuerdo con el PSC" aunque ha añadido, entienden que el debate está en Cataluña. Sin embargo ha aclarado Rubalcaba PSC y PSOE "están unidos" en el debate de independencia no, están "firmemente convencidos de que lo bueno para ambos es que haya unidad".

Muchas de las preguntas se han centrado en la sombra de una discrepancia entre Rubalcaba y Griñán a lo que el líder socialista no ha querido dar muchos detalles. Lo que sí ha afirmado Rubalcaba es que no le ha manifestado voluntad alguna de querer sustituirle "él ha manifestado que orgánicamente está bien donde está". Además ha calificado las declaraciones del presidente del partido, Griñán, en las que otras cosas abogaba por "no atrincherarse hasta 2016" en alusión a las primarias, como una comparecencia "constructiva".

Precisamente sobre el calendario, Rubalcaba sentenció que "las primarias no están en la agenda" y esgrimió además que "no resto ni un minuto de mi tiempo en pensar en ese calendario".