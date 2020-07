Rubalcaba: "La reforma educativa del PP creará más segregación"

El secretario general del PSOE ha advertido que la reforma educativa anunciada por el Gobierno del PP "es la misma que promovió Pilar del Castillo" y "se reduce a menos profesores, menos becas, más exámenes y más segregación". Rubalcaba ha apostado "por echar una mano" a los estudiantes que "van mal" frente al "modelo de la derecha" de "apartarlos y sacarlos del sistema educativo", y ha advertido que el riesgo ahora de fracasar en los estudios es la "exclusión". "Es más barato expulsar del aula al que va mal, pero es una medida cruel que crea desigualdades, sobre todo si se hace a edades tempranas como se pretende ahora, poniendo trabas", ha advertido el dirigente socialista.

Pérez Rubalcaba ha arropado este sábado en A Coruña al candidato socialista a la Presidencia de la Xunta, Pachi Vázquez, en la presentación de las listas por esta provincia que encabeza el exministro de Justicia Francisco Caamaño. El líder socialista ha participado en un debate junto al candidato a la Xunta y a la secretaria general de la agrupación coruñesa del PSdeG, Mar Barcón, que ha sido seguido por medio millar de dirigentes y militantes del partido.

Recortes

En realción a los recortes, el secretario general del PSOE ha augurado "más sufrimiento" si el Gobierno recurre finalmente al rescate, mientras que ha insistido en que la imagen de "buenos gestores" del PP se ha hecho "añicos en poco tiempo". No tuvo buenas palabras para el PP que dijo "no caben más errores en poco tiempo en un Ejecutivo que ha demostrado que es antisocial".

Sobre el copago farmaceútico fue bastante rotundo: "Prefiero mil veces que un pensionista vaya a la farmacia alguna vez más de lo que debiera a que deje de ir porque no puede pagarlo". Pidió unas mejores condiciones para el empleo de los jóvenes y ha querido volver a repetir que " el que más tenga más pague y que los sectores que no necesiten subvenciones, no se las concedan.