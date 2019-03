Rubalcaba se muestra dispuesto a dialogar pero acusa al Gobierno de empeorar la situación

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha mostrado dispuesto a "dialogar" para salir de la crisis "todos juntos" y, tras indicar que la gestión del Gobierno de Mariano Rajoy ha empeorado al situación, ha asegurado que la "gran mentira" del presidente del Ejecutivo fue que "se arreglaría todo" cuando llegaran al poder.

Rubalcaba ha realizado estas manifestaciones en un acto, celebrado en Durango (Vizcaya) con motivo de la celebración de la 'Fiesta de la Rosa', ante 5.000 personas según los organizadores, en donde han estado también presentes el lehendakari, Patxi López, y los consejeros del Gobierno vasco.

El líder socialista ha remarcado que los socialistas "no son iguales a los populares ni cuando gobiernan ni cuando están en la oposición" y se ha mostrado dispuesto a hablar de "la reforma financiera, pero sin olvidarse de quienes tienen hipotecas o quieren créditos".

Además, ha indicado, respecto a Bankia, que es necesario tener responsabilidad para que "los euros que entren vayan a salir sin perdida de dinero para el erario público.

Respecto a la situación económica, Rubalcaba, que ha señalado que el 'Modelo Euskadi' es el modelo de los socialistas, ha asegurado que en cinco meses se puede "mirar atrás y decir que lo que Rajoy encontró mal esta muy mal y lo que encontró bien está mal".

"La economía está fatal. No crecemos decrecemos, no creamos empleo, destruimos. Hoy la sociedad española es más desigual que hace cinco meses. Llegaron con el mensaje de que cuando llegaran se arreglaría todo y hoy los españoles saben que era la gran mentira de Rajoy", ha denunciado.

Tras acusar a los populares de no tener plan sino mucha ideología ha reconocido que los socialistas deben mirar "lo que han "hecho mal pero la culpa de la crisis no la tiene la sanidad ni la educación pública, sino quien especuló".

"Hay que crecer porque solo así se crea empleo, consumo y riqueza. En Euskadi hay un gobierno socialista que ha practicado una política distinta a la derecha. López dice ajustes sí, pero también crecimiento pero sin quitar derechos sanitarios a nadie. Hay un modelo Euskadi y una forma distinta de hacer la política. Se puede dialogar para salir de la crisis todos juntos", ha indicado Rubalcaba que ha pedido al Gobierno que deje de "hablar mal" de las instituciones fuera de España.

Tras recordar que es la primera vez que acude a la Fiesta de la Rosa "sin pensar en la violencia" ha destacado que, gracias al Gobierno de López se ha sacado "al terrorismo de sus calles" y se ha contribuido a derrotar a ETA. "No es menor sacar a ETA y sus carteles de las calles y balcones; no es menor limpiar esto de las calles. Eso ha contribuido a derrotar a ETA. La violencia ha desaparecido, se ha ido para no volver. La violencia se ha ido porque en Euskadi y en Madrid gobernaban los socialistas", ha destacado.