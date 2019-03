Rubalcaba: "Las mentiras de Rajoy no pueden quedar impunes"

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que cada día se conocen "nuevas mentiras" del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su comparecencia en el Parlamento sobre el 'caso Bárcenas' que los socialistas no están dispuestos a permitir "que queden impunes".



"Hoy sabemos que dijo más mentiras y no pueden quedar impunes", ha señalado Rubalcaba en una rueda de prensa EN Villar de Vildas, una pequeña localidad de montaña del suroccidente de Asturias donde se ha reunido con ganaderos, tras asegurar que no se puede consentir que el jefe del Ejecutivo vaya a las Cortes "a mentir".



El dirigente socialista ha añadido que las responsabilidades políticas del 'caso Bárcenas' deben dirimirse en el Parlamento y que, por eso, el PSOE ha planteado la creación de una comisión de investigación con la que se pueda saber qué pasó y a qué se debe que Rajoy "haya mentido mucho".



"Dejemos trabajar a la justicia y que se sepa en el Parlamento la verdad sobre lo que han sido más de veinte años de financiación irregular", ha apuntado.



Rubalcaba se ha pronunciado en estos términos tras ser preguntado por las comparecencias previstas para este martes ante el juez que instruye el caso Bárcenas de los ex secretarios generales del PP Francisco Álvarez-Cascos y Javier Arenas.



En este sentido, ha apuntado que la justicia "tiene que cumplir su trabajo, que es lo que 'está haciendo" y que los políticos tienen que "esperar el trabajo de la Justicia".



No obstante, el secretario general del PSOE ha señalado que hay un trasfondo político "más allá de lo que digan los tribunales porque el presidente compareció a rastras en el Parlamento español para decir muchas mentiras".